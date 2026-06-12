Incidente mortale nel cuneese, il 15 giugno i funerali del 26enne albenganese Alessandro Ferrari

Albenga. Saranno celebrati lunedì 15 giugno, alle 10,30, nella chiesa parrocchiale di San Colombano in Gavenola, a Borghetto d’Arroscia, i funerali di Alessandro Ferrari, il 26enne, camionista, originario di Leca d’Albenga, vittima di un terribile incidente stradale avvenuto nei giorni scori nel cuneese.

Il rosario, invece, sarà recitato domenica 14 giugno, alle 20, nella chiesa parrocchiale Nostra Signora Assunta, a Leca. La salma di Alessandro giungerà proprio oggi (12 giugno), nel tardo pomeriggio, nell’oratorio vicino alla chiesa della frazione ingauna.

Alessandro, che aveva perso il fratello Dario nel 2023, ha lasciato la mamma Federica, il papà Gabriele, la sorella Alice con Matteo, la fidanzata Beatrice e la nonna Germenia.

L’incidente mortale, si è verificato lo scorso 10 giugno, lungo la strada provinciale 60, nel tratto compreso tra i comuni di Niella Tanaro e Lesegno, dove il camion guidato dal 26enne ingauno si è scontrato con un’automobile.

A seguito dell’impatto, il pesante carico del tir, costituito da massi da argine, si è riversato sulla carreggiata, colpendo un’altra vettura che si trovava a transitare in quel momento.

E il bilancio del sinistro è stato drammatico: oltre ad Alessandro Ferrari, il cui camion è finito fuori strada, ha perso la vita anche il conducente di uno dei veicoli coinvolti. Ferito e trasportato in ospedale, infine, il conducente dell’altra auto.