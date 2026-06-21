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Accertamenti

Incidente mortale Ceriale, disposta l’autopsia sul corpo di Sofia Barberi

Nel frattempo, sono proseguiti ancora in queste ore gli accertamenti da parte dei carabinieri volti a ricostruire con la massima precisione la dinamica del sinistro

Generico giugno 2026

Ceriale. Sarà sottoposto ad autopsia il corpo di Sofia Barberi, la giovane deceduta nell’incidente avvenuto l’altra notte lungo la via Aurelia.

Come di prassi in questi casi, il Pm incaricato di occuparsi del caso ha disposto l’esame autoptico.

Figlia dell’assessore comunale cerialese ai servizi sociali Barbara De Stefano, è deceduta all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure a causa delle gravissime lesioni riportate nello schianto.

Nel frattempo, sono proseguiti ancora in queste ore gli accertamenti da parte dei carabinieri volti a ricostruire con la massima precisione la dinamica del sinistro.

Intanto, la conducente della Fiat 500 coinvolta nell’incidente mortale, è stata deferita in stato di libertà alla locale Autorità Giudiziaria per le ipotesi di reato di omicidio stradale (art. 589-bis c.p.) e lesioni personali stradali gravissime (art. 590-bis c.p.).

All’esito dei primi accertamenti, alla conducente dell’auto – una ragazza neopatentata da appena tre mesi – è stata immediatamente ritirata la patente di guida. La giovane è stata contestualmente sottoposta agli accertamenti di rito per verificare l’eventuale presenza di uno stato di alterazione psicofisica al momento dell’impatto, con esito negativo.

Le indagini svolte dai Carabinieri della Stazione di Ceriale, coordinate dalla Procura della Repubblica di Savona, hanno permesso di ricostruire la dinamica del violento scontro fronto-laterale: sono state raccolte sul posto le testimonianze da parte di cittadini che hanno assistito ed effettuate le analisi dei filmati estrapolati dal sistema di videosorveglianza cittadina, che hanno immortalato le fasi del sinistro.

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