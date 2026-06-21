Tragedia di Ceriale, persone sotto casa dell’autore del video shock: il ragazzo chiama i carabinieri

Ceriale. Non sono passate materialmente “dalle parole ai fatti”, ma ugualmente ieri sera alcune persone si sono radunate sotto l’abitazione del giovane che, dopo essere rimasto coinvolto come passeggero nell’incidente stradale avvenuto l’altra notte sull’Aurelia a Ceriale, ha pubblicato sui social un video dai contenuti sconvolgenti, che molto ha fatto discutere nelle ultime ore.

Nel filmato, pubblicato attraverso una storia Instagram, vengono riprese le conseguenze dell’incidente e pronunciate alcune frasi che stanno facendo discutere. Nel video si sente infatti dire: “Porca p**, addio amica mia, free Noemi. Free Noemi. Ve lo giuro, questa è mort… abbiamo rotto tutto stanotte, bro. Per un mese niente lavoro fratello, tentato omicidio ci han fatto“.

Parole che, diffuse mentre la comunità è ancora sotto shock per la tragedia, hanno rapidamente iniziato a circolare sui social, alimentando rabbia e polemiche.

Nel pomeriggio di ieri il ragazzo ha condiviso un video di scuse: “Ragazzuoli, io chiedo scusa per le storie che ho messo – ha detto -. Non avevo capito la gravità delle cose, sono un cogl****. Me ne vergogno. Non pensavo le cose fossero così gravi. Chiedo veramente scusa, una ragazza ha perso la vita e boh mi spiace veramente tanto. Scusate veramente per le storie perchè ci manca solo. Avete tutte le ragioni del mondo. Ero ubriaco non capivo la situazione, mi dispiace. Sono aperto a chiunque volesse parlare comunque scusate di cuore”.

Le pubbliche scuse non sono servite a smorzare gli animi e così ieri sera qualcuno, dopo aver riconosciuto il ragazzo e averne rintracciato l’indirizzo, si è presentato sotto casa sua.

Spaventato dalla presenza di questa piccola folla, e anche alla luce delle minacce ricevute sui social, il giovane ha chiesto l’intervento dei carabinieri, che sono prontamente intervenuti sul posto.