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Tragedia

Incidente mortale a Ceriale, in prognosi riservata l’altra ragazza a bordo dello scooter

La giovane è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico

pronto soccorso ospedale santa corona pietra ligure generica
Santa Corona Pietra Ligure Ospedale Santa Corona
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Ceriale/Pietra Ligure. Si trova in prognosi riservata, dopo il delicato intervento al quale è stata sottoposta, Emma Brasca, la ragazza che viaggiava sullo scooter insieme all’amica Sofia Barberi. Le due giovani sono rimaste coinvolte nel tragico incidente di questa notte sull’Aurelia a Ceriale.

A causa delle gravissime ferite riportate, i medici hanno dovuto amputarle un piede.

Il violento impatto non ha lasciato scampo a Sofia Barberi, figlia dell’assessore ai Servizi Sociali del Comune di Ceriale Barbara De Stefano, deceduta dopo essere arrivata in ospedale.

Sul posto erano intervenuti i sanitari del 118 con automedica, la Croce Bianca di Albenga, la Croce Rossa di Ceriale, i vigili del fuoco e i carabinieri. La strada è rimasta chiusa per diverse ore per consentire i rilievi e la ricostruzione della dinamica.

Le indagini sono tuttora in corso per chiarire l’esatta successione dei fatti, accertare eventuali responsabilità e verificare ogni elemento utile alla ricostruzione dell’incidente, compreso il contenuto dei filmati acquisiti dagli investigatori.

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