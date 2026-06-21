Incidente mortale a Ceriale, il 22 giugno una “passeggiata solidale” per le strade del paese: “Tutti insieme per Sofia ed Emma”

Ceriale si ferma e si stringe attorno a Sofia ed Emma, le due ragazze rimaste coinvolte nel terribile incidente avvenuto due notti fa lungo la via Aurelia.

L’associazione Young Ceriale ha deciso di promuovere per lunedì 22 giugno una camminata per le strade della cittadina rivierasca. Un modo per condividere, in maniera collettiva, il dolore ed il lutto innescati dal terribile evento che è costato la vita a Sofia Barberi e per mantenere accesa la speranza per Emma, che è ancora ricoverata in prognosi riservata in rianimazione a Santa Corona.

“In queste ore la nostra comunità sta attraversando un dolore che fatica a trovare parole: la perdita di Sofia e la battaglia che Emma sta ancora combattendo ci hanno toccato tutti, nessuno escluso – spiegano gli organizzatori – Lunedì 22 giugno alle 21 ci ritroveremo in piazza della Vittoria per camminare insieme per le strade di Ceriale”.

“Non un evento organizzato dall’alto, ma un gesto che nasce da chi, semplicemente, ha sentito il bisogno di esserci: cittadini, amici, famiglie, ragazzi che hanno conosciuto Sofia o che semplicemente si riconoscono in questo dolore collettivo. Chiediamo a chi vorrà partecipare di portare con sé un palloncino bianco: un segno semplice per Sofia, e per Emma tutta la forza di cui questa comunità è capace”.

“In un momento come questo, davanti a una notizia che ha già fatto troppo rumore, crediamo che la cosa più giusta da fare sia anche la più semplice: fermarsi e restare in silenzio. Per educazione, per rispetto. Ceriale cammina insieme, in silenzio, per Sofia. E cammina con speranza, per Emma”.