Incidente mortale a Ceriale, ancora ricoverata in rianimazione l’altra ragazza a bordo dello scooter

Ceriale/Pietra Ligure. Resta ancora ricoverata in rianimazione in prognosi riservata Emma Brasca, la ragazza che viaggiava sullo scooter insieme all’amica Sofia Barberi. Le due giovani sono rimaste coinvolte nel tragico incidente di questa notte sull’Aurelia a Ceriale.

A causa delle gravissime ferite riportate, i medici dell’ospedale Santa Corona hanno dovuto amputarle un piede.

Il violento impatto non ha lasciato scampo a Sofia Barberi, figlia dell’assessore ai Servizi Sociali del Comune di Ceriale Barbara De Stefano, deceduta dopo essere arrivata in ospedale.

Sul posto erano intervenuti i sanitari del 118 con automedica, la Croce Bianca di Albenga, la Croce Rossa di Ceriale, i vigili del fuoco e i carabinieri. La strada è rimasta chiusa per diverse ore per consentire i rilievi e la ricostruzione della dinamica.