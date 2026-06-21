Incidente in A10, motociclista trasportato d’urgenza all’ospedale: autostrada chiusa temporaneamente

Liguria. Un grave incidente stradale si è verificato poco dopo le 8 di oggi, domenica 21 giugno, lungo la A10 tra il bivio con l’A26 e Genova Pra‘, in direzione Genova.

Nel sinistro, avvenuto all’altezza del chilometro 12, è rimasta coinvolta una moto. Ancora da chiarire la dinamica ma la persona in sella, finita a terra, si è procurata diversi traumi: è subito scattato il codice rosso sanitario, il più grave.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i vigili del fuoco, le pattuglie della polizia stradale e il personale di Aspi.

Il tratto è stato chiuso temporaneamente. Agli utenti diretti verso Genova si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Arenzano e percorrere la statale Aurelia verso Genova.

Più o meno alla stessa ora, un altro incidente e un’altra chiusura: sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra il bivio con la diramazione Predosa-Bettole e Ovada verso Genova a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 35 che ha visto coinvolti un’auto e una moto.