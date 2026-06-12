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In tilt

Incidente in A10 all’altezza di Finale: due mezzi pesanti coinvolti e traffico in tilt

Sul posto: due ambulanze, della Croce Bianca di Finale e della Croce Bianca di Spotorno, l’automedica del 118 e i vigili del fuoco

coda incidente a10
Foto d'archivio

Finale Ligure. Caos in A10, in seguito ad un incidente che sta paralizzando di fatto il traffico autostradale.

Le informazioni sul sinistro, avvenuto poco prima delle 19,30, sono ancora poche e frammentarie. 

È successo al chilometro 61+600, nel tratto compreso tra Feglino e Finale Ligure, in direzione Ventimiglia, e, stando a quanto riferito, sarebbero rimasti coinvolti due mezzi pesanti. 

Immediata la chiamata ai soccorsi. Sul posto: due ambulanze, rispettivamente della Croce Bianca di Finale e della Croce Bianca di Spotorno, l’automedica del 118 e i vigili del fuoco.

Al momento, come detto, la situazione della viabilità appare critica, con traffico bloccato ed una coda di 5 km in aumento. 

Il sito di Concessioni del Tirreno parla espressamente di “Tratto sconsigliato a Spotorno, in direzione Ventimiglia

Articolo in aggiornamento 

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