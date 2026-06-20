Incidente a Urbe, perde il controllo della moto e cade: trasportato in elicottero al Santa Corona

Urbe. Soccorsi mobilitati nel pomeriggio di oggi per un incidente a Urbe, in via Faiallo, intorno alle 17.

Secondo quanto riferito, nel sinistro è rimasto coinvolto un motociclista che, dopo aver perso il controllo del mezzo, è caduto a terra. Non sarebbero coinvolti altri mezzi.

Vista la zona impervia, oltre all’ambulanza della Croce Rossa di Sassello, è arrivato anche l’elisoccorso. Sul posto presente anche la polizia stradale per i rilievi del caso.

Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, la persona ferita è stata trasportata in elicottero, in codice giallo, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.