Incidente a Calice Ligure, una moto esce di strada dopo l’impatto contro un palo

Calice Ligure. Incidente, la notte scorsa, nella frazione Santa Libera a Calice Ligure, dove una moto è uscita di strada autonomamente dopo l’impatto contro un palo. Non ci sarebbero altri veicoli coinvolti.

Era da poco passata la mezzanotte quando per cause ancora da accertare i due occupanti del mezzo sono rimasti feriti in un tratto di via Rialto.

Sul posto sono intervenuti i militi della Croce bianca di Calice, gli agenti della Polstrada e il personale sanitario del 118 che hanno soccorso le due persone, successivamente accompagnate al Santa Corona di Pietra Ligure in codice rosso.