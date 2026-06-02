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Caduta

Incidente a Calice Ligure, una moto esce di strada dopo l’impatto contro un palo

Ferite due persone che sono state trasportate in codice rosso al Santa Corona di Pietra Ligure

automedica 118 notte

Calice Ligure. Incidente, la notte scorsa, nella frazione Santa Libera a Calice Ligure, dove una moto è uscita di strada autonomamente dopo l’impatto contro un palo. Non ci sarebbero altri veicoli coinvolti.

Era da poco passata la mezzanotte quando per cause ancora da accertare i due occupanti del mezzo sono rimasti feriti in un tratto di via Rialto.

Sul posto sono intervenuti i militi della Croce bianca di Calice, gli agenti della Polstrada e il personale sanitario del 118 che hanno soccorso le due persone, successivamente accompagnate al Santa Corona di Pietra Ligure in codice rosso.

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