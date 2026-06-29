Incendio in galleria sulla A26: diverse persone intossicate. Traffico in tilt, svincolo della A10 chiuso

Aggiornamento ore 21 – In totale sono state soccorse sul posto sette persone rimaste lievemente intossicate dal fumo durante l’evacuazione dalla galleria, mentre resta da confermare il trasporto di un ustionato al pronto soccorso. Sulla A26 Genova Gravellona Toce, tra il Bivio per la A10 Genova-Savona e Masone in entrambe le direzioni, il traffico è bloccato con 8 km di coda verso Gravellona e 5 km di coda verso Genova, per un’auto in fiamme all’altezza del km 8, all’interno della galleria Massimo Risso. Chiuso anche il bivio per la A26 Sulla A10, sia verso Genova sia verso Ventimiglia. Il sito di Autostrade consiglia di percorrere la A7 Serravalle Genova. Sul posto sono presenti, il personale di Autostrade per l’Italia, i vigili del fuoco e tutti i mezzi di soccorso. Agli utenti in coda è in corso la distribuzione dell’acqua.

Aggiornamento ore 20.30 – Secondo le testimonianze di alcuni automobilisti sul posto, le operazioni di spegnimento sarebbero terminate e sono iniziate le operazioni di recupero dei mezzi rimasti bloccati o abbandonati in galleria. Sulla A26 Genova Gravellona Toce, tra il Bivio per la A10 Genova-Savona e Masone in entrambe le direzioni, il traffico è bloccato con 8 km di coda verso Gravellona e 5 km di coda verso Genova, per un’auto in fiamme all’altezza del km 8, all’interno della galleria Massimo Risso. Chiuso anche il bivio per la A26 Sulla A10, con 2 km di coda a partire da Arenzano verso Genova e 2 km di coda a partire da Genova Prà verso Ventimiglia. Il sito di Autostrade consiglia di percorrere la A7 Serravalle Genova. Sul posto sono presenti, il personale di Autostrade per l’Italia, i vigili del fuoco e tutti i mezzi di soccorso. Agli utenti in coda è in corso la distribuzione dell’acqua.

Aggiornamento ore 20.oo – Secondo quanto riportato dai vigili del fuoco, sul posto sono arrivate diverse squadre sia da Genova che da Ovada. Le fiamme sarebbero state spente, ma continuano le operazioni di bonifica.

Genova. Un incendio è scoppiato all’interno della galleria Turchino sulla A26, in direzione nord, poco dopo le 19.15. Il traffico è in tilt, con decine di mezzi rimasti bloccati all’interno della galleria.

Secondo le prime informazioni ci sarebbero diversi intossicati e forse un ferito in codice rosso per ustioni. Le notizie però al momento sono frammentarie e si aspetta l’esito delle operazioni di spegnimento. Sul posto le auto mediche del 118 con almeno tre ambulanze all’imbocco sud e una all’imbocco nord della galleria.

Moltissime le persone rimaste bloccate sui viadotti. In molti casi si tratta di automobilisti che hanno abbandonato i veicoli per mettersi in salvo. Si stanno verificando numerose criticità per la circolazione autostradale con lo svincolo tra A10 e A26 in direzione nord al momento chiuso.

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