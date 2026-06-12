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Incendio alla Marchisio Bici, a Millesimo divieto temporaneo di raccolta di frutta e ortaggi fotogallery

Il sindaco: "Ci tengo a tranquillizzare tutta la cittadinanza: dai primi riscontri l'incendio non ha prodotto effetti negativi sulla qualità dell'aria"

Incendio sede Marchisio Bici Millesimo

Millesimo. In merito all’incendio divampato nella mattinata di ieri, 11 giugno, in località Piangiaschi, a Millesimo, che ha devastato la sede dell’azienda Marchisio Bici con danni ingenti sia a merce e macchinari sia al capannone, il sindaco Francesco Garofano è intervenuto emettendo un’ordinanza precauzionale.

“Ringrazio innanzitutto sentitamente i Vigili del fuoco per il tempestivo e faticoso lavoro. Sul posto sono intervenute anche ARPAL e ASL 2 per effettuare i rilievi ambientali, igienici e di sicurezza. In attesa dei risultati ufficiali dei campionamenti, ho firmato un’ordinanza sindacale precauzionale con prescrizioni specifiche“, afferma il primo cittadino.

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“Per i prossimi dieci giorni è vietato il consumo e la raccolta di prodotti ortofrutticoli nelle aree individuate da Arpal (vedi foto). Ci tengo a tranquillizzare tutta la cittadinanza: dai primi riscontri l’incendio non ha prodotto effetti negativi sulla qualità dell’aria. Il Comune, insieme a tutti gli istituti e gli enti preposti, ha la situazione pienamente sotto controllo e continuerà a monitorare l’evoluzione con la massima attenzione. La sicurezza della nostra comunità viene prima di tutto”, conclude Garofano.

In fiamme la sede di Marchisio Bici a Millesimo
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