Millesimo. In merito all’incendio divampato nella mattinata di ieri, 11 giugno, in località Piangiaschi, a Millesimo, che ha devastato la sede dell’azienda Marchisio Bici con danni ingenti sia a merce e macchinari sia al capannone, il sindaco Francesco Garofano è intervenuto emettendo un’ordinanza precauzionale.

“Ringrazio innanzitutto sentitamente i Vigili del fuoco per il tempestivo e faticoso lavoro. Sul posto sono intervenute anche ARPAL e ASL 2 per effettuare i rilievi ambientali, igienici e di sicurezza. In attesa dei risultati ufficiali dei campionamenti, ho firmato un’ordinanza sindacale precauzionale con prescrizioni specifiche“, afferma il primo cittadino.

“Per i prossimi dieci giorni è vietato il consumo e la raccolta di prodotti ortofrutticoli nelle aree individuate da Arpal (vedi foto). Ci tengo a tranquillizzare tutta la cittadinanza: dai primi riscontri l’incendio non ha prodotto effetti negativi sulla qualità dell’aria. Il Comune, insieme a tutti gli istituti e gli enti preposti, ha la situazione pienamente sotto controllo e continuerà a monitorare l’evoluzione con la massima attenzione. La sicurezza della nostra comunità viene prima di tutto”, conclude Garofano.