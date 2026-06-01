Incendio ad Alassio in frazione Caso: intervento dei vigili del fuoco e area bonificata

Alassio. L’amministrazione comunale alassina informa che l’incendio divampato nella prima mattinata di oggi in regione Garumba, nella frazione di Caso, che ha interessato una porzione contenuta del versante sottostante la strada provinciale, è stato prontamente spento ed è già stata ultimata la bonifica dell’area coinvolta. L’incendio è stato causato da un privato cittadino che stava bruciando sterpaglie e che ha perso il controllo del fuoco.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto alle operazioni di spegnimento e alla messa in sicurezza dell’area. La Polizia Locale intervenuta sul posto ha garantito nel contempo la piena fruibilità della viabilità provinciale. Al termine dell’intervento di spegnimento, la squadra Antincendio Boschivo del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di Alassio ha effettuato le operazioni di bonifica dell’area interessata. Pronte a intervenire anche le squadre della SCA con le proprie autobotti, ma l’intervento dei Vigili del Fuoco si è rivelato sufficiente e autonomo.

L’assessore alla Protezione Civile del Comune di Alassio, Franca Giannotta, dichiara: “Da parte mia e di tutta l’Amministrazione Comunale esprimo un sentito ringraziamento al Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di Alassio, che si è prontamente reso disponibile per le operazioni di bonifica dell’area interessata dall’incendio divampato questa mattina, ai Vigili del Fuoco per l’intervento rapido e tempestivo che ha scongiurato conseguenze più gravi, e alla Polizia Locale che ha garantito la viabilità durante le operazioni di spegnimento e di bonifica. Fortunatamente il rogo ha interessato un’area molto limitata ed è stato contenuto in tempi brevi grazie alla professionalità e al coordinamento delle squadre intervenute. Questo episodio rappresenta tuttavia un’importante occasione per richiamare tutti alla massima prudenza nelle attività che possono comportare l’accensione di fuochi, soprattutto in prossimità di aree boschive“.