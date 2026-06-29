  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Allarme

Incendio a Sassello: notte di lavoro per vigili del fuoco e volontari, in azione anche l’elicottero

Il rogo è divampato ieri (28 giugno), intorno alle 18, in località Giardini

Incendio boschivo Vado
Foto d'archivio

Sassello. Serata di ieri (28 giugno) e nottata di super lavoro per vigili del fuoco e volontari, alle prese, senza sosta, con un incendio divampato in località Giardini, a Sassello, che continua a bruciare. 

L’allarme è scattato ieri, intorno alle 18, e la macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente, con un massiccio dispiegamento di forze. 

Sono intervenute  le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento locale di Sassello e di Varazze, affiancate dagli operatori del Soccorso Alpino. Fondamentale anche il supporto dei volontari della Protezione Civile arrivati da Albisola, Spotorno e Varazze.

Le operazioni di spegnimento e contenimento sono andate avanti per tutta la notte, dato che il fronte del fuoco ha continuato a rimanere attivo, alimentando le fiamme.

Per contrastare l’avanzata del rogo e supportare il faticoso lavoro delle squadre di terra, è stato necessario anche il dispiegamento dei mezzi aerei. 

Gli elicotteri hanno effettuato numerosi lanci d’acqua, che proseguiranno anche nella mattinata odierna, nel tentativo di domare definitivamente l’incendio.

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.