Incendio a Sassello: notte di lavoro per vigili del fuoco e volontari, in azione anche l’elicottero

Sassello. Serata di ieri (28 giugno) e nottata di super lavoro per vigili del fuoco e volontari, alle prese, senza sosta, con un incendio divampato in località Giardini, a Sassello, che continua a bruciare.

L’allarme è scattato ieri, intorno alle 18, e la macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente, con un massiccio dispiegamento di forze.

Sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento locale di Sassello e di Varazze, affiancate dagli operatori del Soccorso Alpino. Fondamentale anche il supporto dei volontari della Protezione Civile arrivati da Albisola, Spotorno e Varazze.

Le operazioni di spegnimento e contenimento sono andate avanti per tutta la notte, dato che il fronte del fuoco ha continuato a rimanere attivo, alimentando le fiamme.

Per contrastare l’avanzata del rogo e supportare il faticoso lavoro delle squadre di terra, è stato necessario anche il dispiegamento dei mezzi aerei.

Gli elicotteri hanno effettuato numerosi lanci d’acqua, che proseguiranno anche nella mattinata odierna, nel tentativo di domare definitivamente l’incendio.