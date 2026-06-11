Millesimo. Brutto risveglio questa mattina, 11 giugno, a Millesimo dove poco prima delle 7 è scattato l’allarme per un incendio che ha devastato la sede dell’azienda Marchisio Bici, in località Piangiaschi, lungo la strada che collega il paese a quello di Cengio.

Alle ore 11 (mentre la redazione di Ivg.it pubblica questo articolo) i Vigili del Fuoco del distaccamento di Cairo Montenotte sono ancora impegnati nelle operazioni di bonifica. Sul posto è intervenuta, in supporto alla squadra di Cairo, la sede centrale di Savona con la prima partenza, due rinforzi con l’autobotte e il carro autoprotettori rispettivamente per la riserva idrica e d’aria, l’autoscala e il funzionario di servizio con gli addetti agli uffici di prevenzione incendi e polizia giudiziaria.

A rendere difficili le operazioni di spegnimento la presenza nel capannone di bici elettriche con batterie agli ioni di litio. Sul posto erano inoltre presenti i Carabinieri e il 118 per assistenza. Non si sono registrati casi gravi di intossicazione, una persona è stata accompagnata al San Paolo di Savona in codice giallo dalla Croce bianca di Carcare. La zona, non lontana dal cimitero e dalla Rsa, è residenziale, l’edificio si trova vicino ad una palazzina che ha subito danni agli infissi per il calore e il fumo che si è sprigionato.

Il rogo, probabilmente accidentale ma di cui non si conosce ancora la causa, ha distrutto una delle sedi (l’altra è ad Arenzano, ndr) del team sportivo molto attivo e conosciuto in tutto la Liguria e nel basso Piemonte e i danni sono davvero ingenti.

Un punto di riferimento molto professionale sempre all’avanguardia nel mondo della bicicletta, nuova ed usata: oltre a ricambi e manutenzione, dal 2000 da Marchisio è possibile trovare Bici da Strada, Mountain Bike, Enduro, Downhill, Cicloturismo, E-bike. Ma non solo. Anche sul piano sportivo sono numerosi i traguardi tagliati dal team di ciclisti.