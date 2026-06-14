In Liguria il G19+2: le regioni disegnano il futuro del sistema sanitario nazionale

Liguria. Genova diventa per due giorni il centro del confronto nazionale sulla sanità. Il 15 e 16 giugno 2026, ai Magazzini del Cotone del Porto Antico, si svolgerà G19+2 Sanità – Regioni a confronto, il forum promosso da Telenord e Motore Sanità per mettere allo stesso tavolo Governo, Regioni, professionisti, cittadini e imprese sul futuro del Servizio Sanitario Nazionale.

L’edizione 2026 nasce per andare oltre la narrazione e misurare, con dati reali e testimonianze dirette, le differenze tra i sistemi sanitari regionali: accesso alle cure, liste d’attesa, innovazione, sostenibilità, sanità territoriale, Fascicolo Sanitario 2.0, interoperabilità dei dati, cybersecurity e intelligenza artificiale applicata alla salute.

Il cuore politico-istituzionale dell’evento sarà il confronto tra Regioni e Governo in una fase decisiva per il SSN: dall’attuazione del PNRR alla sanità di prossimità, dalla gestione della cronicità e della fragilità alla necessita di rendere più equo e sostenibile l’accesso all’innovazione.

Su invito della Regione Liguria, nell’ambito del G19+2 si riunirà la Commissione Sanità della Conferenza delle Regioni. Al termine dei lavori è prevista l’elaborazione di un documento nazionale di raccomandazioni condivise, con l’obiettivo di trasformare il confronto in proposte operative per il sistema sanitario dei prossimi anni.

Tra le figure istituzionali attese: Orazio Schillaci, Ministro della Salute; Alessio Butti, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega all’innovazione tecnologica; Marco Bucci, Presidente della Regione Liguria; Massimo Nicolò, Assessore alla Sanità della Regione Liguria; Alberto Siracusano, Presidente del Consiglio Superiore di Sanità.

G19+2 Sanità si propone come una piattaforma pubblica di lavoro: non solo convegno, ma spazio di ascolto, confronto e responsabilità condivisa per costruire una sanità più vicina ai cittadini, più digitale, più trasparente e più capace di rispondere alle disuguaglianze territoriali.