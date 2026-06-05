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Quattro eventi in uno

I’m Ponente: il nuoto in acque libere torna nell’Area marina protetta di Bergeggi

I'M Ponente

Bergeggi. Domenica 14 giugno le acque cristalline dell’Area marina protetta di Bergeggi torneranno a essere protagoniste di una delle manifestazioni più attese del panorama natatorio italiano: I’m Ponente, l’evento di nuoto in acque libere organizzato da Stile Libero ASD.

Dopo il successo delle precedenti edizioni, che hanno richiamato centinaia di atleti provenienti da tutta Europa, l’evento si prepara a vivere una nuova ed entusiasmante giornata all’insegna dello sport, della natura e della condivisione, in uno degli scenari più suggestivi del Mar Ligure.

La manifestazione offre diverse opportunità di partecipazione, pensate per coinvolgere atleti di ogni età e livello di esperienza in cui vivere l’emozione del nuoto in mare in totale sicurezza.

La grande novità dell’edizione 2026 è rappresentata dall’unione di quattro importanti eventi in un’unica giornata:
Gara Open, aperta a tutti gli sportivi in possesso di certificato medico;
Campionato Nazionale CSI di Nuoto in Acque Libere;
Campionato Regionale CSI di Nuoto in Acque Libere;
Tappa del Circuito Open Water Series ed A della Federazione Italiana Nuoto.

Una formula che renderà I’m Ponente uno degli appuntamenti più importanti del calendario nazionale del nuoto in acque libere, richiamando agonisti, master e appassionati.

A tutti gli iscritti verrà consegnato il pacco gara. Sono previste premiazioni per tutte le categorie, anche nella gara Open, oltre a un ristoro finale dedicato a tutti i partecipanti.

L’evento si distingue inoltre per la particolare attenzione alla sostenibilità ambientale e alla valorizzazione del territorio, promuovendo uno sport a stretto contatto con la natura nel pieno rispetto dell’ecosistema marino.

La manifestazione è organizzata da Stile Libero ASD con il patrocinio e i contributi del CSI, dell’Area Marina Protetta di Bergeggi e di AVIS Vado Ligure.

Supportano con premi: il Birrificio 019 di Savona e il Vivaio Rebella di Valleggia e la Spa Nova Luna et Stellis di Bergeggi. Decathlon vado ligure fornirà gazebi e transenne.

Le iscrizioni sono aperte e possono essere effettuate online sul portale ENDU. Un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti del mare, dello sport e delle sfide in acque libere, immersi nello straordinario scenario naturale di Bergeggi.

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