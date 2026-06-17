Il vescovo di Savona Calogero Marino nuovo presidente della Conferenza Episcopale Ligure

Liguria. Calogero Marino, vescovo di Savona-Noli, è il nuovo presidente della Conferenza Episcopale Ligure. Ad eleggerlo, durante la riunione odierna, sono stati i vescovi della stessa Conferenza.

Succede a monsignor Marco Tasca, arcivescovo di Genova, giunto al termine del mandato quinquennale.

Calogero Marino è nato a Brescia il 26 marzo 1955 ed è stato ordinato presbitero il 30 maggio 1982, eletto alla sede vescovile di Savona-Noli il 20 ottobre 2016 e ordinato vescovo il 17 dicembre 2016. E’ stato vicario generale della diocesi di Chiavari.

In quanto presidente della CEL avrà il compito di coordinare l’attività pastorale e le decisioni collegiali tra le sette diocesi della Regione Ecclesiastica Liguria ed entra a far parte del Consiglio Episcopale Permanente della Conferenza Episcopale Italiana.

Fra gli incarichi ricoperti quelli di vescovo delegato regionale per la Pastorale della Salute, le Migrazioni, la Pastorale Giovanile, le Vocazioni e la Carità.