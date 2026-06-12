Il Vado ottiene l’ok dal comune di Sestri Levante: giocherà al “Sivori”

Sestri Levante. La Giunta comunale di Sestri Levante ha autorizzato il Vado a utilizzare lo stadio comunale “G. Sivori” per disputare le gare ufficiali casalinghe della Lega Pro nella stagione sportiva 2026/2027, compresi eventuali playoff e playout.

L’utilizzo dell’impianto è subordinato al pagamento di 1.800 euro più IVA per ogni partita disputata a Sestri Levante, a titolo di rimborso dei costi sostenuti dal Comune per i servizi di ordine pubblico, viabilità e la partecipazione al Gruppo Operativo Sicurezza (G.O.S.).

Il Vado si impegna a versare gli importi anticipatamente, con cadenza semestrale: entro settembre per il girone d’andata e entro gennaio per quello di ritorno. Le gare previste sono circa nove nel periodo agosto-dicembre 2026 e circa dieci tra gennaio e giugno 2027, oltre alle eventuali partite di Coppa Italia.