Il Trofeo Luigi De Manincor a Davide Re: Savona celebra il campione azzurro dei 400 metri

Savona. Sarà Davide Re, fuoriclasse azzurro dei 400 metri e due volte olimpionico, a ricevere il Trofeo Luigi De Manincor, il riconoscimento con cui da quarant’anni il Panathlon Club Savona “Carlo Zanelli” premia le carriere ai vertici dell’atletica e dello sport. La cerimonia di conferimento si terrà sabato 20 giugno 2026, alle ore 10.30, nella Sala Rossa del Comune di Savona. L’ingresso è libero.

Finalista olimpico a Tokyo 2020 e protagonista a Parigi 2024, Davide Re ha vestito la maglia azzurra ai Campionati del Mondo di Londra 2017, Doha 2019, Eugene 2022 e Budapest 2023, raggiungendo la finale iridata a Doha e Budapest. Nel 2019 ha riscritto la storia dell’atletica italiana correndo i 400 metri in 44″77: primo italiano di sempre sotto la barriera dei 45 secondi e European Leader stagionale.

Il Trofeo Luigi De Manincor, nato quarant’anni fa, ha accompagnato la storia dello sport premiando edizione dopo edizione atleti e dirigenti di assoluto prestigio: tra gli altri il ciclista Francesco Moser, il maratoneta olimpico Gelindo Bordin, la fondista Stefania Belmondo e Mario Pescante, già presidente del CONI e membro del CIO. Con Davide Re, diciannovesimo nome dell’Albo d’Oro, il riconoscimento conferma la propria vocazione a celebrare l’eccellenza sportiva e i valori che la animano.

L’incontro, aperto alla cittadinanza, prevede: introduzione e proiezione del video; saluto del presidente; saluto delle autorità; presentazione e storia del Trofeo Luigi De Manincor; consegna del trofeo; intervento di Davide Re; domande del

pubblico.

L’evento, organizzato dal Panathlon Club Savona “Carlo Zanelli” presieduto da Enrico Rebagliati, si avvale del patrocinio del Comune di Savona, della Provincia di Savona, del CONI – Comitato Regionale Liguria, del Comitato Italiano Paralimpico e della Federazione Italiana di Atletica Leggera – Comitato Provinciale Savona, con la collaborazione del Santuario Madonna del Monte degli Sportivi Savonesi e di Save the Woman.

Il Panathlon International è un movimento internazionale per la promozione e la diffusione della cultura e dell’etica sportiva, riconosciuto ufficialmente dal CIO. Si propone di approfondire, divulgare e difendere i valori dello sport inteso come strumento di formazione e valorizzazione della persona e come veicolo di solidarietà tra le persone e tra i popoli. Il termine “Panathlon”, di origine greca, può essere tradotto come “insieme delle discipline sportive”, mentre il motto “Ludis Iungit” significa “uniti nello sport”.

La locandina