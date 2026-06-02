Savona. Il Tricolore ammanta piazza Sisto IV per le celebrazioni del 2 giugno. Questa mattina è stato reso il solenne omaggio agli ottant’anni della Repubblica con tutte le autorità civili e militari del savonese. Ad aprire la cerimonia l’ingresso dei Labari dell’Istituto del Nastro Azzurro e delle Sezioni delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma e dei Gonfaloni della Provincia di Savona e dei Comuni, tra i quali quelli di Savona e Vado Ligure, decorati, rispettivamente, con medaglia d’oro e di argento al Valor Militare.

Dopo la resa degli onori – da parte dello schieramento delle Forze Armate e di Polizia e delle rappresentanze delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma – si è tenuto l’emozionante momento dell’Alzabandiera, con l’esecuzione dell’Inno di Mameli a cura del Complesso bandistico Città di Savona “Antonio Forzano” e la sua esecuzione in linguaggio L.I.S. da parte dei piccoli alunni della Scuola per l’Infanzia “Sergio Sguerso” di Savona.

Contestualmente, i Vigili del Fuoco hanno curato il suggestivo dispiegamento del tricolore dall’alto di un’autoscala.

Il Vice Prefetto Vicario reggente Alessandra Lazzari ha portato i saluti e le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, e sono seguiti interventi del sindaco Marco Russo e del Presidente della Provincia Pierangelo Olivieri.

Tra i momenti più attesi quello della consegna delle onorificenze al Merito della Repubblica Italiana: la nomina di Ufficiale è andato ai luogotenenti Andrea Bellagamba, Paolo Giallombardo e il maggiore dell’Arma dei Carabinieri in congedo Franco Laino.

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2 giugno, Savona celebra gli 80 anni della Repubblica

A Maria Teresa Alfonso, al Vigile del Fuoco Fulvio Borsano, all’ispettore Mauro Catalano, al luogotenente dell’Arma dei Carabinieri in congedo Luigi Ferrante, a Marco Freccero, a Tullio Mazzotti, al luogotenente della Marina Militare in congedo Mauro Pozzo, ad Antonella Soldi e a Nicola Tissone il conferimento della benemerenza di Cavaliere.

UFFICIALE

Andrea BELLAGAMBA

In considerazione delle benemerenze conseguite nell’oltremodo qualificata attività svolta al servizio dello Stato.

Luogotenente dei Carabinieri, il predetto attualmente ricopre l’incarico di Comandante della Stazione dell’Arma di Altare (SV).

Nell’ambito dell’attività di servizio svolta il medesimo è stato insignito delle seguenti onorificenze e benemerenze:

– 20 gennaio 2012, croce commemorativa della Croce Rossa Italiana per l’“emergenza sisma Haiti 2010”;

– 27 luglio 2012, medaglia NATO non articolo 5 Iraq della Segreteria Generale NATO;

– 27 luglio 2012, “The U.N. Mission in Haiti Medal” onorificenza estera;

– 30 marzo 2017, croce d’oro con torre per 25 anni di anzianità di servizio militare;

– 12 novembre 2020, nastrino di merito dallo Stato Maggiore della Difesa per l’emergenza Covid-19;

– 2 settembre 2022, medaglia di bronzo al merito di lungo comando dell’Esercito Italiano.

Nel maggio del 2023, il medesimo è stato altresì nominato Cavaliere dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme.

UFFICIALE

Paolo GIALLOMBARDO

In considerazione della passione e dell’impegno profuso e dedicato alla valorizzazione dell’arte.

Figlio di un imprenditore edile, fin dalla gioventù, il Sig. Giallombardo si accosta all’arte della ceramica, su invito dello scultore Eliseo Salino che diviene il suo primo maestro e lo introduce nell’ambiente artistico albissolese dove ha occasione di stringere amicizia con gli artisti allora presenti ad Albissola, tra cui il veronese Vittorio Agamennone (Virio da Savona), Milena Milani e il danese Jorn.

Impegnato nella valorizzazione culturale e sociale attraverso l’arte, con una forte connessione alla storia e alla comunità, il lavoro del Sig. Giallombardo mira a riconoscere e celebrare eventi significativi, creando opere che ispirano gratitudine e unità.

E’ del 2019 la creazione di una scultura commemorativa per onorare il sacrificio degli Alpini della Divisione Acqui caduti a Cefalonia e Corfù.

Il giorno 8 marzo 2024 nella fortezza del Priamar in questo Capoluogo, alla presenza del Ministro dello Sport Andrea Abodi, si è svolto un convegno dal titolo “Oltre gli stereotipi di genere attraverso lo sport” organizzato dalla locale sezione dell’Associazione Nazionale Atleti Olimpici ed Azzurri d’Italia.

Detto convegno, organizzato nella giornata della Festa della donna, si prefiggeva di valorizzare lo sport come attività accessibile a tutti e fondamentale per il benessere individuale; in quell’occasione il Sig. Giallombardo ha premiato con le sue opere gli ospiti d’onore, tra cui il Ministro Abodi, sottolineando il ruolo dello sport per abbattere gli stereotipi di genere.

UFFICIALE

Franco LAINO

In relazione all’altissimo impegno profuso nell’espletamento delle sue funzioni e per il forte senso di responsabilità vissuto al servizio della collettività.

Già Maggiore dei Carabinieri, in congedo dal 2024, Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile dell’Arma di Cairo Montenotte, ha altresì svolto le funzioni di Comandante in sede vacante della Compagnia di Cairo Montenotte.

Durante la carriera è stato insignito delle seguenti benemerenze:

12 maggio 2006: medaglia per la partecipazione alla missione NATO “Joint Enterprise Mission Balcani” dal settembre 2005 all’aprile 2006;

2 luglio 2008: croce commemorativa rilasciata dal Ministero della Difesa per il mantenimento della pace in Kosovo;

16 aprile 2016: medaglia di benemerenza giubilare in argento del Sacro Ordine Militare Costantiniano di San Giorgio di Madrid;

15 novembre 2018: medaglia di bronzo al merito di lungo comando dell’Esercito Italiano;

6 giugno 2019: medaglia d’argento al merito di lungo comando dell’Esercito Italiano;

23 dicembre 2019: medaglia Mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare.

Nel corso della vita militare, si è distinto per una professionalità non comune e per una totale disponibilità al servizio, mettendo in luce autentici e cristallini valori umani e grande generosità verso il prossimo. Il complesso delle sue brillanti qualità di fondo e la sua azione costante e determinata sul territorio, ne hanno fatto un apprezzato e carismatico punto di riferimento per le comunità e per le persone che con lui si sono interfacciate.

CAVALIERE

Maria Teresa ALFONSO

In ragione della professionalità e dell’attaccamento al dovere dimostrati e per l’impegno volto a consentire il buon andamento dei servizi affidatile.

In servizio presso questa la Prefettura di Savona, con il profilo professionale di assistente informatico, la signora Maria Teresa Alfonso ha fornito il proprio qualificato contributo in diverse Aree e Servizi:

– dal 2 marzo 1987 (data di assunzione in servizio a seguito di concorso pubblico per esami nei ruoli degli stenodattilografi), è stata assegnata agli Uffici Amministrativi;

– nell’anno 1990 è stata trasferita all’Ufficio di Gabinetto, dove ha svolto le mansioni proprie del suo ruolo: in particolare, è stata impiegata nella trascrizione stenografica delle varie riunioni che si sono succedute nel corso degli anni ed aventi ad oggetto problematiche varie tra cui la crisi occupazionale, la messa in sicurezza di rifiuti tossici, la chiusura di vari stabilimenti della provincia.

Si è, inoltre, occupata della rilevazione automatica delle presenze del personale in servizio la Prefettura – U.T.G. e ha svolto attività di istruttoria in relazione alle proposte di onorificenze OMRI, alle benemerenze al personale della Polizia di Stato, agli esposti al Presidente della Repubblica, ai riconoscimenti al valore e merito civile e alla concessione di patrocini.

La signora Alfonso si è distinta per la particolare dedizione nell’incarico di segreteria, che ricopre dal 2010.

Le sue capacità organizzative sono impeccabili e si occupa di tutti i compiti con grande cura e attenzione ai dettagli. Dalla gestione delle comunicazioni, alla programmazione degli appuntamenti, ai compiti che richiedono lavoro di squadra, supera sempre le aspettative.

Durante le cerimonie curate dalla Prefettura e in occasione degli eventi che caratterizzano la vita dell’istituzione, la dipendente è da anni sicuro punto di riferimento per tutti i componenti della complessa macchina organizzativa di quegli eventi, dimostrando elevata sensibilità per l’alto ruolo che il cerimoniale assegna alla Prefettura.

Nei momenti di maggiore difficoltà, come in occasione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, la signora Alfonso ha dato ulteriore prova della sua caratura professionale, supportando con vigore e dedizione colleghi e dirigenti con i quali ha, in quel periodo così difficile, collaborato.

La sua natura positiva e la sua attitudine alla risoluzione dei problemi creano in ogni circostanza un’atmosfera di lavoro armoniosa e produttiva.

CAVALIERE

Fulvio BORSANO

In considerazione della stima di cui gode presso il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco in seno al quale riveste la qualifica di Vice Comandante provinciale ed è altresì responsabile del settore “Grandi rischi” presso la Direzione regionale del Corpo di Genova.

Ha partecipato a numerose operazioni di soccorso in occasione di eventi calamitosi, ottenendo attestati di benemerenza con medaglia per l’attività svolta in Umbria a seguito del terremoto del 1997, in Liguria per i fenomeni alluvionali del 2000 e ancora per le emergenze sismiche verificatesi in Abruzzo, nel centro Italia, rispettivamente nel 2009 e nel 2016.

In occasione dell’emergenza relativa al crollo del Ponte Morandi a Genova, l’impegno dell’Ing. Borsano a favore dei cittadini ha evidenziato una lodevole propensione alla solidarietà.

Consulente delle Procure della Repubblica presso i Tribunali di Savona, Sanremo e Cuneo, svolge docenze in materia di interesse professionale presso vari Enti tra cui la Regione Liguria, l’Autorità di Sistema Portuale di Genova-Savona, la Cassa edile di Savona e l’Ordine degli Ingegneri dello stesso Capoluogo.

Segretario del Comitato Tecnico Regionale, è particolarmente apprezzato per la sua competenza e preparazione professionale, anche dai rappresentanti di altri Enti ed Amministrazioni.

CAVALIERE

Mauro CATALANO

In considerazione della professionalità e dell’attaccamento al dovere dimostrati, nonché per l’impegno profuso nell’attività di volontariato.

Ispettore della Polizia di Stato, ricopre attualmente l’incarico di responsabile del Gabinetto provinciale di Polizia Scientifica presso la Questura di Savona.

Nel corso della carriera, ha ricevuto svariati “elogi”, “parole di compiacimento” e “lodi” ed ha partecipato a molteplici servizi di sicurezza in occasione di eventi internazionali, quali i Campionati Mondiali di calcio Italia ’90, il transito della fiaccola Olimpica – in occasione dei giochi Olimpici Invernali Torino 2006, la visita del Santo Padre Benedetto XVI a Savona nel 2008, l’Expo 2015 a Milano e il G20 del 2021 a Catania.

Accanto all’attività professionale, l’Ispettore Catalano è impegnato anche in attività di volontariato con l’Associazione £Super Eroi per Voi ETS” i cui membri, indossando i costumi dei più famosi supereroi dei fumetti e del cinema, effettuano visita ai bambini ricoverati nelle strutture pediatriche del nord Italia, in particolare presso l’Istituto Pediatrico Giannina Gaslini di Genova e le relative sezioni di Savona e Imperia, l’Ospedale San Matteo di Pavia, l’Istituto Neurologico Besta di Milano, l’Ospedale Regina Margherita di Torino ecc. al fine di donare loro conforto e un po’ di spensieratezza.

Nel 2023 ha collaborato al progetto “Giostra inclusiva” che ha portato all’installazione, nel parto giochi del prolungamento amare di Savona, di una giostra che permette ai bambini costretti sulla sedi a rotelle ,di giocare insieme ai coetanei normodotati.

CAVALIERE

Luigi FERRANTE

Quale meritato riconoscimento per il suo straordinario percorso umano e professionale, in considerazione del constante e generoso impegno profuso a favore della comunità locale.

Luogotenente dell’Arma dei Carabinieri in congedo, per oltre tre decenni ha dedicato la sua vita al servizio dello Stato, distinguendosi per il suo straordinario impegno, la grande competenza, le ottime capacità professionali e umane e il senso del dovere, in virtù dei quali gli sono stati attribuite svariate benemerenze e attestati di stima.

Dalla data del suo collocamento a riposo, il medesimo ha continuato a rappresentare un esempio di altruismo e impegno civico. Attualmente ricopre l’incarico di Vice Presidente dell’Associazione Nazionale Carabinieri in congedo di Savona, guidando e promuovendo iniziative di solidarietà e progetti a sostegno della sezione e dei suoi associati.

E’ altresì membro attivo delle parrocchie di Spigno Monferrato e Giusvalla, nelle quali coadiuva nel sociale, supportando iniziative benefiche e assistendo nelle attività comunitarie rivolte ai più bisognosi.

Collabora strettamente con i parroci nell’organizzazione di eventi di solidarietà, raccolte fondi per le famiglie in difficoltà e attività di supporto agli anziani e ai malati, contribuendo con il suo tempo e le sue risorse personali, operando sempre con umiltà e riservatezza, per il benessere delle comunità.

CAVALIERE

Marco FRECCERO

In considerazione della spiccata sensibilità istituzionale, la competenza tecnico-giuridica e l’inesauribile impegno profuso, che gli ha consentito di ottenere risultati professionali di assoluta rilevanza e un condiviso apprezzamento da parte elle istituzioni del territorio e dei colleghi.

Viceprefetto Aggiunto in servizio presso la Prefettura di Savona, furante l’emergenza epidemiologica da Covid-19, ha seguito con continuità e in presenza le funzioni assegnategli, sviluppando efficaci sinergie operative con i competenti servizi della ASL 2 di Savona e mantenendo uno stretto raccordo con le figure professionali del Medico competente, del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, nonché con il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, in un contesto particolarmente complesso come quello pendemico.

Successivamente, dall’anno 2022, a seguito dell’afflusso di profughi dall’Ucraina dovuto agli eventi bellici che hanno colpito quello Stato, l’instancabile opera del Dott. Freccero ha contribuito a garantir e il costante raccordo tra enti locali territoriali ed ente gestori dei centri di accoglienza per facilitare l’ampliamento delle strutture di primo livello presenti nel territorio.

Del pari, in occasione dei consistenti e repentini arrivi di migranti dalla rotta mediterranea, negli anni successivi l’attività del Dott. Freccero è sempre stata volta a individuare le soluzioni di accoglienza più efficaci, svolgendo un importante ruolo di impulso, raccordo e coordinamento volto a favorire il costante dialogo con il territorio sul delicato tema dell’accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale.

Il dirigente si è distinto per l’attività di responsabile dei progetti europei a valere sul Fondo asili migrazione e integrazione FAMI 2014-2020 e FAMI 2021-2027.

La Prefettura di Savona, capofila di un partenariato che vede la partecipazione di enti del privato sociale e dell’Università degli Studi di Genova, è risultata assegnataria finora – grazie anche al determinante contributo del Dott. Freccero in fase di progettazione e realizzazione – di tre finanziamenti che hanno consentito, a partire dal 1° dicembre 2020, di attivare i progetti n. 3542 “Meet 2 know”, n. 3828 “L’Italia sono anch’io” e n. 551 “Cultura inclusiva”.

CAVALIERE

Tullio MAZZOTTI

in considerazione del costante impegno e della dedizione nell’aver mantenuto viva la tradizione della manifattura ceramica, promuovendo la ricerca artistica e continuando la produzione d’arte tradizionale e moderna delle ceramiche e maioliche di Albissola che, anche grazie alla tecnica tramandata nella sua famiglia da generazioni, sono famose in tutto il mondo.

Artista ed imprenditore nel settore della manifattura artigianale ed artistica della ceramica, rappresenta la quarta generazione dei Mazzotti ceramisti di Albissola Marina; seguendo la tradizione di famiglia (il nonno Tullio d’Albisola è stato tra i firmatari del Manifesto futurista della Ceramica e Aereoceramica) predilige la ceramica come mezzo espressivo.

Studia al Liceo Artistico Martini di Savona e successivamente si iscrive alla Facoltà di Architettura di Genova che non termina per impegnarsi maggiormente nell’attività sportiva, altra sua grande passione che lo porta ad ottenere successi nelle discipline dello sci alpino, dell’atletica e del windsurf; fonda, inoltre, insieme ad amici il Mirage Windsurfing Club, una delle associazioni più vecchie in Italia per la pratica del windsurf.

Nel 1993, nell’ambito dell’Associazione Ceramisti di Albisola e in collaborazione con le amministrazioni pubbliche redige il Disciplinare del Marchio D.O.C. sulla produzione ceramica di antica tradizione; convinto della necessità di collaborazione fra le istituzioni e le manifatture artigiane, ricopre, negli anni a venire, diversi incarichi tra i quali, quello di segretario del Comitato di Disciplinare di tale Marchio, membro della Commissione museale Manlio Trucco del Comune di Albisola Superiore e della Commissione Nazionale del Settore ceramica della Confartigianato

Nel 1999, assunta la carica di consigliere comunale con delega alla cultura nel Comune di Albissola Marina, avvia un progetto innovativo per inserire le Albisole nel contesto nazionale della cultura, dell’arte e dell’artigianato artistico ceramico.

Nel 2002 istituisce la Fondazione Museo Giuseppe Mazzotti 1903, attiva nello sviluppo di iniziative culturali attraverso mostre e pubblicazioni di libri, per la tutela e lo sviluppo della ceramica albisolese.

CAVALIERE

Mauro POZZO

In considerazione della professionalità e dell’attaccamento al dovere dimostrati dal predetto nel corso della lunga carriera militare, nonché dell’impegno nel volontariato associativo volto alla promozione dei valori sanciti dalla Costituzione Italiana.

Luogotenente della Marina Militare in congedo di alto profilo morale e grande umanità, il predetto ha prestato servizio presso le Capitanerie di Porto di Genova e Savona; nell’assolvimento dei suoi compiti, il medesimo ha messo in luce capacità organizzative di coordinamento non comuni, riscuotendo unanimi consensi che si sono riflessi positivamente sull’immagine delle forze armate, mantenendo alta la considerazione nei riguardi delle Istituzioni, della Marina Militare Italiana e del Corpo delle Capitanerie di Porto.

Tra i vari incarichi effettuati, il sottufficiale è stato impiegato presso la segreteria del Comandante della Capitaneria di Porto di Savona, dove ha assolto il suo incarico con capacità e lealtà indiscusse, che gli sono valse il riconoscimento dei comandanti che si sono avvicendati.

Il predetto, dopo il congedo dal servizio permanente, è iscritto quale socio onorario al Centro XXV Aprile, associazione apolitica e senza scopo di lucro che si distingue per il suo impegno nella valorizzazione del patrimonio culturale e storico attraverso eventi commemorativi e culturali.

Il citato sodalizio, con le sue finalità commemorative e civiche, ben si lega ai valori del servizio associativo prestato nell’ambito dell’Associazione Italiana Combattenti Interalleati a cui è collegato.

CAVALIERE

Antonella SOLDI

In considerazione della professionalità e dell’attaccamento al dovere dalla stessa dimostrati e che la prestigiosa onorificenza rappresenterebbe per la stessa il giusto riconoscimento a conclusione di una brillante e lunga carriera lavorativa.

In possesso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza, la Dott.ssa SOLDI ha prestato servizio da più di quarant’anni presso il Comune di Andora, ed attualmente riveste l’incarico di Vicesegretario e Dirigente dell’Area amministrativa.

In ambito lavorativo ha svolto le proprie funzioni con alta professionalità, impegno e competenza, sempre rivolgendo la massima attenzione al cittadino.

E’ stata il punto di riferimento per i colleghi dell’Amministrazione Comunale Andorese e dei comuni limitrofi. Il suo impegno a tutela del comune e al servizio della comunità è stato massimo e si è sempre protratto ben oltre l’orario di lavoro.

CAVALIERE

Nicola TISSONE

In relazione alla grande capacità e all’indubbia moralità, fortemente apprezzati dalla collettività.

Imprenditore nel settore del commercio, in pensione dal 2007, è stato titolare dell’attività di intermediazione commerciale di prodotto farmaceutici e cosmetici denominata “Tissone Nicola”, con sede ad Albissola Marina.

Volontario nell’Associazione AIDO e nell’UNITRE di Borgio Verezzi e Pietra Ligure, attualmente ricopre l’incarico di Consigliere provinciale, Vice direttore corsi e Tesoriere.

E’ altresì consigliere ed Alfiere della sezione di Savona dell’Unione Nazionale Ufficiali in congedo della provincia.