“Il Sorriso di Benedetta” dona un pulmino da 9 posti all’Associazione Viceversa

Pietra Ligure. L’Associazione “Il Sorriso di Benedetta” ha donato un pulmino da 9 posti all’Associazione Viceversa.

“Questo mezzo sarà fondamentale per le trasferte e per tutte le attività quotidiane della associazione – spiegano da Il Sorriso di Benedetta – Aiutare e sostenere l’Associazione Viceversa fa parte di uno dei nostri progetti e il traguardo raggiunto oggi con questa donazione ci rende molto felici ed orgogliosi”.

​Viceversa è formata da ragazzi con disabilità intellettiva; il suo scopo è aiutarli a rendersi autonomi, a migliorare le proprie capacità, a stare in gruppo e a divertirsi attraverso lo sport (pallavolo, calcio, atletica, nuoto, bocce e ballo). Sono affiliati al CSI e fanno parte del progetto Special Olympics Italia, sposandone appieno i valori di inclusione e crescita personale attraverso lo sport.

“Insomma un gruppo di persone che fanno un immenso lavoro per questi ragazzi speciali – dicono da Il Sorriso di Benedetta – Grazie a tutti voi di Viceversa per quello che fate ed un abbraccio a tutti i ragazzi da parte della nostra associazione”.

“Vorremmo rivolgere un ringraziamento particolare a Maurizio della ‘Promidea’ di Andora che ha ‘vestito’ il pulmino con i loghi, colori e adesivi vari accontentandosi del solo costo del materiale e lavorando gratuitamente”.