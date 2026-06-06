Il presidente di Libertas Liguria Roberto Pizzorno premiato a Roma al Salone d’Onore del Coni

Savona. Importante riconoscimento per il savonese Roberto Pizzorno, presidente del Centro Regionale Libertas Liguria, che ha ricevuto una prestigiosa targa-premio nel corso della grande Festa dei Tecnici Libertas svoltasi presso il Salone d’Onore del CONI a Roma.

La consegna del riconoscimento è avvenuta per mano del presidente nazionale Libertas, Andrea Pantano, che ha voluto premiare Pizzorno per aver rappresentato con passione, dedizione e senso di responsabilità i valori dell’associazione sul territorio ligure, contribuendo alla crescita e alla diffusione delle attività sportive e sociali promosse dalla Libertas.

Un attestato di stima che valorizza il lavoro svolto negli anni dal dirigente ligure, da sempre impegnato nel sostegno delle società affiliate e nella promozione dello sport come strumento di inclusione, educazione e partecipazione.

Insieme a Roberto Pizzorno sono stati premiati anche altri due presidenti regionali particolarmente distintisi per il loro operato: Lorenzo Fusani, alla guida della Libertas Lombardia, ed Enzo Corso, presidente della Libertas Lazio.

La cerimonia ha rappresentato uno dei momenti più significativi della Festa dei Tecnici Libertas, evento dedicato alla valorizzazione di dirigenti, tecnici e volontari che quotidianamente contribuiscono alla crescita del movimento sportivo e associativo in tutta Italia.

Per Roberto Pizzorno, il riconoscimento ricevuto nella prestigiosa cornice del Salone d’Onore del CONI costituisce un ulteriore stimolo a proseguire nel lavoro svolto a favore dello sport e della comunità ligure, nel solco dei principi e dei valori che da sempre contraddistinguono la Libertas.