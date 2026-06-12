Il porto di Savona-Vado porto container italiano più performante secondo il “Container Port Performance Index 2025” della Banca Mondiale

Vado Ligure. “Il ritorno del porto di Savona-Vado al vertice della classifica italiana del Container Port Performance Index 2025 rappresenta un riconoscimento significativo per l’intera comunità portuale e per tutti gli attori che contribuiscono con il loro lavoro quotidiano all’efficienza operativa dello scalo”. Così Santi Casciano, amministratore delegato di Vado Gateway, commenta il primato dello scalo portuale vadese quale “porto container italiano più performante”, cioè quello in cui, in media, intercorre meno tempo tra l’ingresso di una nave e la sua uscita al termine delle operazioni.

A stabilire il primato del porto di Savona-Vado è The Container Port Performance Index 2025 realizzato dalla Banca Mondiale sulla base dei dati forniti da S&P Global Market Intelligence. The Container Port Performance Index 2025 posiziona il porto di Savona-Vado al 51^ posto (87^ nel 2024) nella classifica mondiale dei porti contenitori su un totale di oltre 400 analizzati. Savona-Vado è il primo porto italiano nella classifica redatta dalla Banca Mondiale Ai primi dieci posti figurano i porti di Fuzhou (Cina), Dalian (Cina), Salalah (Oman), Mawan (Cina), Chiwan (Cina), Tanger Med (Marocco), Ningbo (Cina), Hamad Port (Qatar), Hong Kong (Hong Kong SAR, Cina) e Kobe (Giappone).

“È un risultato importante – aggiunge Casciano – perché si basa su uno degli indicatori di produttività più rilevanti per il nostro settore, vale a dire il tempo effettivo di permanenza di una nave in porto, un parametro che rappresenta non solo un indicatore della produttività dei porti, ma anche un elemento determinante per la resilienza e l’affidabilità delle catene logistiche globali in un contesto caratterizzato da forti tensioni geopolitiche e ridefinizione delle rotte marittime internazionali”.

“Come unico terminal contenitori del porto di Savona-Vado siamo orgogliosi di aver contribuito a questo risultato, a dimostrazione della validità del percorso intrapreso da Vado Gateway dall’avvio dell’operatività avvenuto nel febbraio 2020. Una traiettoria di crescita fatta di investimenti e sviluppo delle competenze che, in pochi anni, hanno consentito al Container Terminal di Vado Ligure di assumere un ruolo importante nella geografia terminalistica internazionale”.

“Il ritorno di Savona-Vado al vertice della classifica italiana del Container Port Performance Index rappresenta per noi uno stimolo a proseguire lungo questa rotta, continuando a lavorare insieme alle istituzioni e a tutti gli stakeholder del cluster portuale per rafforzare il ruolo di Vado Gateway come hub portuale e logistico strategico nel Mediterraneo, creando valore per il territorio, i clienti e l’intero sistema logistico nazionale”.