Il mandolino guarda al mondo: a Savona la quarta edizione del Festival Internazionale Mandolinistico

Savona. In pochi anni il Festival Internazionale Mandolinistico è passato dall’essere una scommessa culturale a diventare uno degli appuntamenti più originali e riconoscibili del panorama musicale ligure. Il Festival Internazionale Mandolinistico torna nell’estate 2026 per la sua quarta edizione, confermando una visione che guarda ben oltre il semplice cartellone concertistico: fare del festival un luogo d’incontro tra culture, tradizioni musicali e artisti provenienti da tutto il mondo, con il mandolino e gli strumenti a plettro come filo conduttore.

Nato da un’idea dei direttori artistici Carlo Aonzo e Rosario Moreno, il Festival ha saputo costruire nel tempo una propria identità distintiva, portando a Savona alcuni tra i più autorevoli interpreti della scena internazionale e contribuendo alla valorizzazione di uno strumento che rappresenta una parte importante del patrimonio culturale italiano, ma che continua ancora oggi a vivere e a rinnovarsi attraverso linguaggi contemporanei, contaminazioni e nuove prospettive artistiche.

In pochi anni il Festival Internazionale Mandolinistico ha saputo imporsi come un appuntamento irrinunciabile per appassionati, musicisti e curiosi, attirando l’attenzione di numerosi media regionali e nazionali, tra cui anche Rai3, e contribuendo a rafforzare il ruolo di Savona nel panorama musicale dedicato agli strumenti a plettro. Un percorso che testimonia la crescente capacità del Festival di coniugare qualità artistica, valorizzazione del territorio e apertura internazionale.

Nicoletta Negro, Assessore alla Cultura del Comune di Savona: “Per il quarto anno consecutivo il Festival Internazionale Mandolinistico torna ad essere protagonista della vita culturale cittadina, proponendo cinque appuntamenti di livello internazionale capaci di valorizzare una tradizione musicale profondamente legata alla nostra identità. Tra le novità di questa edizione spicca ‘Il Borgo che Suona’, una giornata dedicata alla musica e all’arte diffusa nel borgo del Santuario, resa possibile grazie alla preziosa collaborazione tra cittadini, associazioni e Opere Sociali. Un progetto che interpreta perfettamente la nostra idea di cultura: partecipata, inclusiva e capace di generare relazioni.”

L’edizione 2026 conferma la vocazione internazionale con artisti provenienti da Brasile, Tunisia, Repubblica Ceca e Stati Uniti, oltre che dall’Italia, in un percorso che attraversa generi musicali differenti e dimostra come il mandolino possa dialogare con il jazz, la musica brasiliana, la world music, la musica colta e le tradizioni popolari.

Carlo Aonzo, Direttore Artistico: “Il Festival Internazionale Mandolinistico di Savona continua il proprio percorso di crescita con cinque appuntamenti di grande spessore artistico e fortemente eterogenei: concerti che contribuiscono a diffondere nella cittadinanza una maggiore consapevolezza del valore e della ricchezza della cultura mandolinistica. Si consolidano le sinergie con le realtà locali – in primis quella con Nuovofilmstudio – in un percorso di integrazione sempre più profondo e proficuo con il territorio, ma non mancheranno eventi di forte richiamo internazionale. Tra questi spicca il concerto del brasiliano Hamilton de Holanda, tra i più importanti mandolinisti viventi e protagonista della scena musicale internazionale, vincitore di prestigiosi Grammy Award e in Italia spesso al fianco del pianista Stefano Bollani. Volgeremo lo sguardo anche alla musica etnica, mediterranea, balcanica e nordamericana, e saluteremo il ritorno di René Izquierdo, questa volta alla guida di un’intera orchestra di strumenti a pizzico. Infine, l’inedito progetto “Il Borgo che Suona” ci permetterà di ascoltare le nuove generazioni del mandolino: musicisti giovanissimi che hanno già dimostrato di essere molto più che semplici promesse.”

Rosario Moreno, Direttore Artistico: “Il Festival Internazionale Mandolinistico rappresenta oggi molto più di una semplice manifestazione musicale. È un progetto che mette in relazione istituzioni, associazioni, artisti, sponsor e cittadini attorno a un patrimonio culturale che appartiene non solo alla Liguria, ma all’intero Mediterraneo. In questi anni abbiamo lavorato per costruire una rete di collaborazioni nazionali e internazionali che consentisse a Savona di affermarsi come luogo di incontro e di scambio culturale. Vedere oggi artisti provenienti da quattro continenti condividere il palcoscenico del Festival ci conferma che quella visione era giusta e che il percorso intrapreso merita di essere sviluppato ulteriormente. Continueremo quindi a investire sulla qualità artistica, sulle collaborazioni internazionali e sulla capacità della cultura di generare valore per il territorio.”

Ad aprire il Festival, il 12 luglio alla Fortezza del Priamar, sarà una serata speciale dedicata al rapporto tra musica e cinema. Un evento realizzato in collaborazione con Nuovofilmstudio, presente anche nel programma della rassegna Cinema in Fortezza. La serata dedicata all’universo musicale dei Pink Floyd vedrà sul palcoscenico della Fortezza il Mauro Squillante Trio che presenterà “The Dark Side of the Mandolin”, originale rilettura dell’album “The Dark Side of the Moon”; al termine del concerto sarà proiettato il celebre film “ The Wall” di Alan Parker.

Il 20 luglio la Fortezza del Priamar ospiterà uno degli appuntamenti più attesi dell’intera rassegna: il concerto del virtuoso del mandolino Hamilton de Holanda. Vincitore di numerosi Grammy Awards, Hamilton de Holanda è considerato uno dei più importanti mandolinisti viventi e rappresenta una delle figure più innovative della musica brasiliana contemporanea. In Italia vanta collaborazioni prestigiose, tra le altre con il pianista Stefano Bollani. Con lui saliranno sul palco Salomão Soares e Thiago “Big” Rabello per una serata che si preannuncia tra gli eventi musicali più significativi dell’estate savonese. Grazie alla collaborazione con Corsica Ferries, il pubblico presente parteciperà inoltre all’estrazione di cinque viaggi per due persone in Corsica.

Particolarmente significativa sarà la giornata del 2 agosto con “Il Borgo che Suona”, iniziativa realizzata grazie al sostegno delle Opere Sociali Nostra Signora di Misericordia di Savona.

Più che un semplice evento musicale, “Il Borgo che Suona” si propone come un progetto di comunità capace di intrecciare cultura, solidarietà e liuteria, trasformando per un giorno il borgo del Santuario in un palcoscenico diffuso aperto a cittadini e visitatori.

A partire dalle ore 17:30 il pubblico potrà assistere a esibizioni diffuse tra Palazzo delle Azzarie, la Casa delle Opere Sociali, Piazza Santuario e il laboratorio creativo di Imelda Bassanello, ad opera di giovani talenti del mandolino, oltre alla presenza in piazza di una tradizionale bottega di liuteria in open space allestita per l’occasione, dove sarà possibile osservare da vicino il lavoro del liutaio e scoprire i segreti della costruzione degli strumenti a plettro. La giornata culminerà alle ore 20:30 con un concerto sul sagrato del Santuario.

Il 3 agosto in piazza N.S. di Misericordia a Santuario, il Festival proporrà una serata internazionale realizzata nell’ambito del gemellaggio con il festival “Notte di a Mandulina” di Corte, in Corsica. Protagonista del primo concerto sarà Farah Fersi, magistrale interprete del kanun, antico strumento a pizzico di straordinaria ricchezza timbrica e versatilità espressiva. Nelle sue mani il kanun diventa una voce capace di attraversare culture e memorie, trasportando l’ascoltatore in paesaggi sonori intensi e suggestivi attraverso il progetto “REVA – The Living Memory”. A seguire si esibirà il Radim Zenkl Trio, guidato dal celebre musicista ceco Radim Zenkl, innovativo interprete contemporaneo del mandolino. Figura di riferimento della scena acustica internazionale, Zenkl ha sviluppato un linguaggio personale che fonde tradizioni musicali europee e americane, virtuosismo strumentale e grande libertà espressiva, dando vita a un repertorio capace di sorprendere e coinvolgere pubblici di ogni provenienza.

La manifestazione si concluderà il 6 ottobre nella Chiesa di Sant’Andrea a Savona con il concerto della storica Milwaukee Mandolin Orchestra, una delle più antiche orchestre a plettro del mondo. Fondata negli Stati Uniti oltre un secolo fa, la formazione sarà diretta da René Izquierdo. L’evento sarà realizzato con il supporto di Ensemble Nuove Musiche.

La quarta edizione del Festival Internazionale Mandolinistico è realizzata con il patrocinio e il contributo del Comune di Savona, con il patrocinio della Regione Liguria, con il sostegno della Fondazione De Mari e delle Opere Sociali N.S. di Misericordia di Savona.

Partner dell’edizione 2026 sono Corsica Ferries, Farmacie Saettone e Saettone Lab e NH Savona Darsena.

CORSICA FERRIES E FESTIVAL INTERNAZIONALE MANDOLINISTICO: IN PALIO CINQUE VIAGGI PER DUE PERSONE IN CORSICA

Grazie alla collaborazione con Corsica Ferries, partner del Festival Internazionale Mandolinistico 2026, il pubblico avrà la possibilità di partecipare a una speciale iniziativa promozionale in occasione del concerto di Hamilton de Holanda Trio, in programma il 20 luglio alla Fortezza del Priamar. La compagnia metterà infatti in palio 5 viaggi per due persone in Corsica, che saranno assegnati a cinque fortunati spettatori, ciascuno dei quali riceverà due biglietti per viaggiare verso l’isola. L’estrazione avverrà prima dell’inizio del concerto e sarà riservata al pubblico presente in sala. Un’iniziativa che rafforza ulteriormente il legame tra il Festival e il Mediterraneo, valorizzando la collaborazione con uno dei principali partner della manifestazione.

PROGRAMMA COMPLETO

Domenica 12 luglio – Musica & Cinema Serata omaggio ai Pink Floyd

Concerto

Mauro Squillante Trio (Italia) “The Dark Side of the Mandolin”

Film

“The Wall” diretto da Alan Parker

In collaborazione con nuovofilmstudio

Fortezza del Priamar – Piazzale del Maschio – ore 21:00 – ingresso 12 euro

Lunedì 20 luglio Concerto

HAMILTON DE HOLANDA TRIO feat. Salomão Soares & Thiago “Big” Rabello (Brasile) Fortezza del Priamar – Piazzale del Maschio – ore 21:30 – ingresso 22 euro

Domenica 2 agosto Evento

Il Borgo che Suona

Musica – Comunità – Solidarietà – Liuteria

Con il contributo di Opere Sociali Nostra Signora di Misericordia di Savona

Santuario di Savona – Piazza Santuario – a partire dalle ore 17:30 – Ingresso gratuito

Lunedì 3 agosto Doppio Concerto

Farah Fersi – Kanun Solo – “REVA – The Living Memory” (Tunisia) Radim Zenkl Trio (Repubblica Ceca)

Santuario di Savona – Piazza Santuario – ore 21:00 – Ingresso gratuito

Martedì 6 ottobre – Doppio Concerto

Milwaukee Mandolin Orchestra (USA) direttore René Izquierdo

Chiesa di Sant’Andrea – Piazza dei Consoli – ore 21:00 – ingresso gratuito Informazioni e contatti