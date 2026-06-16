Il Lions Club Spotorno Noli Bergeggi Vezzi Portio spegne 38 candeline

Spotorno. E anche la trentottesima Charter, il trentottesimo compleanno del Lions Club Spotorno Noli Bergeggi Vezzi Portio è arrivato.

“Sono infatti trascorsi ben 38 anni – evidenziano dal Club – da quando una ventina di uomini capitanati dal Socio Fondatore e primo Presidente di questo Club, il dott. Nicola Citriniti, intrapresero il loro cammino, anticipando di almeno una ventina d’anni il Golfo dell’Isola, l’Associazione che riunisce questi 4 comuni che insistono su questo territorio. La cerimonia si è svolta sabato scorso nella splendida location dell’Hotel Tirreno a Spotorno alla presenza di numerosi ospiti tra cui il Past Presidente del Consiglio dei Governatori Claudio Sabattini (all’ultimo momento è purtroppo mancata la presenza del Governatore eletto Nicoletta Nati per un precedente impegno protrattosi oltre il previsto)”.

“La serata è trascorsa via liscia, con la presenza dei Presidenti dei Club viciniori e del Presidente di zona, l’assegnazione di un riconoscimento speciale, il Melvin Jones Fellow al Presidente uscente Luigi Fanelli, dopo due anni di infaticabile lavoro: dei soci fondatori era presente alla serata l’unico socio ancora in attività, il socio Giampaolo Calvi. Un bel segno, indice di credibilità e di positività di un’Associazione che ambisce ad essere sempre più presente e sensibile alle problematiche ambientali, sociali e culturali di un territorio che sa esprimere uomini e donne vocate al servizio”.

“In un prossimo servizio riferiremo anche per passaggio della campana tra il Presidente uscente, Luigi Fanelli, che ha retto le sorti del club per ben due anni alla neo eletta Presidente per l’annata lionistica 2026-2027 , Nadia Grillo”, concludono.