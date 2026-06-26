Il Lions Club di Alassio celebra i 70 anni di attività: cartoline commemorative e annullo filatelico

Alassio. La passione per la filatelia si trasforma in un concreto gesto di solidarietà. Il Lions Club di Alassio celebra il prestigioso traguardo dei suoi 70 anni di attività con un’iniziativa che sta ottenendo un significativo riscontro: la realizzazione di cartoline commemorative corredate da uno speciale annullo filatelico dedicato all’anniversario del Club.

L’annullo celebrativo è ancora disponibile per circa 50 giorni presso l’ufficio postale di Alassio, offrendo agli appassionati e ai collezionisti un’opportunità di conservare un ricordo storico di questa importante ricorrenza. Ma il valore dell’iniziativa va ben oltre l’aspetto collezionistico. Il ricavato delle cartoline già vendute ha infatti consentito al Club di effettuare una significativa donazione alla Fondazione Banca degli Occhi Lions Melvin Jones impegnata nel ripristino e nella preservazione della vista attraverso il prelievo, la valutazione, la conservazione e la distribuzione di cornee umane destinate ai trapianti terapeutici.

La Fondazione promuove inoltre “la cultura della donazione, sostiene la ricerca scientifica e organizza attività di prevenzione e screening visivi sul territorio. Grazie alla sua attività, molte persone affette da gravi patologie corneali possono recuperare la vista e migliorare significativamente la propria qualità di vita”.

L’iniziativa del Lions Club di Alassio “rappresenta dunque un esempio concreto di come la tradizione filatelica possa diventare uno strumento di servizio alla comunità, trasformando una celebrazione importante in un aiuto reale per chi attende una possibilità di vedere”.

“Un anniversario che non riguarda soltanto al passato e alla storia del Club, ma che conferma ancora una volta la missione lionistica di mettere al centro la solidarietà, il sostegno al territorio e l’attenzione verso i bisogni delle persone più fragili”, concludono dal Club.