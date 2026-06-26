Il Leo Club Valbormida dona un cane guida per aiutare una persona non vedente

Cairo Montenotte. Il Leo Club Valbormida “regala” un cane guida per i non vedenti. “Ci sono gesti che vanno oltre una semplice donazione: diventano un’opportunità concreta di cambiare una vita”, afferma il presidente Filippo Robaldo.

Il contributo è andato al Servizio Cani Guida dei Lions e Ausili per la Mobilità dei Non Vedenti Onlus.

“Uno dei momenti più emozionanti del service è stato la consegna dell’assegno al Presidente Marco D’Auria, accompagnato dalla Vicepresidente Barbara Benato. Questo contributo rappresenta molto più di una donazione: è un aiuto concreto che permetterà a una persona non vedente di acquisire maggiore autonomia, sicurezza e libertà nella vita di tutti i giorni. Insieme possiamo fare davvero la differenza”, conclude Robaldo.