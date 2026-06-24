Il Cisano si aggiudica l’eterno Marco Carparelli

Albenga. All’età di 50 anni, arriva una nuova avventura nel calcio dilettantistico per Marco Carparelli. L’ex Genoa continua ad avere l’entusiasmo di una volta e aveva già preannunciato che non avrebbe ancora avuto intenzione di appendere gli scarpini al chiodo. Dopo due stagioni alla San Filippo Neri, è il Cisano ad aggiudicarsi le prestazioni dell’eterno bomber.

Il comunicato del club

L’ASD Cisano comunica la presentazione di Marco Carparelli per la stagione 2026/2027. Attaccante,classe ’76 con trascorsi in Serie A, Serie B e campionati dilettantistici e quasi 500 gol in carriera.

Carparelli porta a Cisano esperienza e fiuto del gol. Il tesseramento sarà effettuato dal 2 Luglio 2026 in ottemperanza delle tempistiche Federali.

La Società da a Marco il benvenuto!

Le dichiarazioni di Carparelli

“Sono entusiasta di unirmi al Cisano per la prossima stagione. La determinazione e la stima dimostratemi dal Mister Porcella nel corso degli anni sono state decisive: per me oltre a essere mio amico è un grande allenatore e un vincente. Era per me fondamentale scegliere una realtà capace di valorizzare appieno il mio profilo e il mio contributo.

Affronto questa nuova sfida con l’obiettivo di raggiungere ambiziosi traguardi collettivi e di realizzare il mio traguardo personale dei 500 gol (quasi 200 tra i professionisti e 300 nei dilettanti). A partire dal 2 luglio sarò ufficialmente un giocatore del Cisano.

Ringrazio la società e il mister che hanno reso possibile tutto questo. Che, nonostante abbia compiuto 50 anni, crede ancora in me”.