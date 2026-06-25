Il caldo non molla la presa, in Liguria bollino rosso fino a sabato

Liguria. Il nuovo bollettino sulle ondate di calore emesso dal ministero della Salute conferma quanto già anticipato dalle previsioni meteo ufficiali: il caldo è in intensificazione, a Genova come nel resto del Nord Ovest, e anche se nella nostra città le temperature saranno meno estreme rispetto ad altri grandi centri, la decisione è per il “bollino rosso”, domani venerdì 26 giugno, e dopodomani, sabato 27 giugno. Oggi il bollino è arancione.

Dunque i due più alti gradi di allarme per la situazione climatica che, come ovvio, rappresenta un rischio soprattutto per la salute di anziani e fragili.

La colonnina di mercurio a Genova segnerà i 30 gradi, in termini assoluti, ma i valori percepiti saranno attorno ai 36 gradi. A far scattare il terzo e ultimo livello di rischio per ondate di calore, il bollino rosso appunto, è il perdurare delle condizioni climatiche e il fatto che le “notti tropicali”, quelle in cui il termometro non scende sotto i 24-25 gradi, impedisce all’aria di rinfrescarsi e ai livelli di recuperare quote più vicine alle medie stagionali.