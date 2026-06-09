Il Basket Loano supera il My Basket Genova 60-38: giovedì 11 giugno la partita decisiva che vale la promozione in DR1

Loano. Il Loano Basket Garassini va a Gara 3 e punta ancora alla promozione in DR1 Liguria.

Con una prova di carattere e determinazione, venerdì scorso la compagine loanese ha superato in Gara 2 il My Basket Genova per 60 a 38.

La gara, mai stata in bilico, è stata dominata dai biancorossi di Coach Volpi. Di seguito il tabellino della gara.

Loano: Cavallaro 17, Giromini 9, Vaccarezza 8, Bussone 8, Scarrone 7, Beltrame 5, Tassara 4, Baiguini 2, Taverna, Bellato, Casto, Bolla.

My Basket: Innocenti 8, Calabrese 7, Gottinigi 6, Capittini 6, Penna 5, Arnulfo 4, Pranzo 2, Pastorino, Leardi, Bianco.

La vittoria sul parquet di casa ha riportato la serie in parità e dunque sarà decisiva la terza e ultima gara in programma giovedì 11 giugno alle 21 al PalaDonBosco di Sampierdarena.

Il vincitore si guadagnerà la promozione in Serie D.

La società Basket Loano sta organizzando un pullman per consentire a tutti coloro i quali volessero raggiungere il palazzetto dello sport di Sampierdarena di assistere alla partita in presenza.