Il Basket Loano si gioca la promozione in DR1: stasera al PalaGarassini la decisiva Gara 2 contro il My Basket Genova

Loano. Serata decisiva per l’Asd Loano Basket, che questa sera al PalaGarassini di località Fej si gioca la possibile promozione dalla Divisione Regionale 2 alla DR1.
Mercoledì 3 giugno la squadra rivierasca allenata da coach Alessio Volpi ha disputato la prima delle tre partite di playoff di DR2 affrontando il My Basket Genova.
Purtroppo il risultato non ha sorriso alla compagine loanese, che dopo essere stata sconfitta 72-43 ora si gioca il tutto per tutto in Gara 2.
Il match decisivo si terrà questa sera alle 21. In caso di vittoria, il Basket Loano riporterà la serie in parità, facendo diventare decisiva la Gara 3, in programma l’11 giugno alle 21 sempre al PalaDonBosco di Sampierdarena.
Con una sola partita su due con il “fattore campo” a favore, la società chiede a tutti i tifosi (e a tutti i loanesi) di supportare al massimo la squadra: “Abbiamo bisogno di tutto il vostro sostegno, del vostro tifo e della vostra voce. I ragazzi vi aspettano!”.