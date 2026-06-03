Il 6 e 7 giugno c’è il 23^ Triathlon Olimpico “Città di Pietra Ligure”: attesi 400 atleti

Pietra Ligure. Sabato 6 e domenica 7 giugno ritorna il Triathlon Olimpico Città di Pietra Ligure, gara silver del calendario federale giunta alla sua 23^ edizione, che quest’anno assegnerà anche il prestigioso Campionato Regionale Ligure Assoluto su prova unica.

La gara agonistica si svolgerà sabato 6 giugno, con partenza dal lungomare Don G. Bado alle ore 13:00, mentre domenica 7 giugno avrà luogo l’8° edizione della gara solidale “Nuota e Corri2”, i cui proventi saranno interamente devoluti ai progetti “Io corro con Chicchi” e “Runners for Autism”

Alla manifestazione, organizzata dalla ASD Maremola Triathlon – TriathlonPietra in collaborazione con il Comune di Pietra Ligure e il patrocinio di Regione Liguria e della Federazione Italiana Triathlon, è abbinato il 10° Memorial Angelino Piccinini.

La gara agonistica, che si corre tra mare e montagna, ripropone gli scenari e i percorsi che ne hanno fatto una tra le più apprezzate e selettive prove a livello nazionale, con la frazione natatoria interamente posizionata di fronte al lungomare cittadino, il panoramico percorso ciclistico che con i suoi quasi 1.000 m. di dislivello positivo si snoda tra pendenze impegnative, discese tecniche e panorami mozzafiato attraverso i Comuni di Giustenice, Magliolo e Tovo San Giacomo ed il podismo in buona parte lungo i caruggi del centro storico pietrese.

Anche quest’anno l’evento farà parte del corto circuito solidale organizzato da “I Run for Find the Cure”, progetto sportivo-umanitario che unisce sport e solidarietà per realizzare iniziative umanitarie in Tanzania, quest’anno dedicato all’acquisto di materiale scolastico per la secondary school e la costruzione di 4 classi alla primary school di Milola.

Tutte le informazioni sul regolamento e i percorsi sono disponibili al sito http://www.triathlonpietra.com/.

“Siamo veramente molto felici di ospitare nuovamente lo spettacolo di questo sport multidisciplinare fatto di grandi capacità atletiche ma anche tanta bellezza, passione, emozioni, forza e grinta. Quest’anno, la gara agonistica si svolgerà sabato, continuando ad offrirci la possibilità di vivere una giornata di sport ad alti livelli. L’attenzione alla solidarietà e all’inclusione rimane confermata con la ‘Nuota e Corri’ di domenica mattina e la collaborazione con ‘Runners for autism’, ‘I Run for Find the Cure’ e ‘Io corro con Chicchi’ – commentano il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi e l’assessore allo sport Michela Vignone – Il triathlon olimpico “Città di Pietra Ligure”, con quasi quattrocento atleti iscritti all’edizione di quest’anno, è un appuntamento da sempre molto atteso. Un evento che si svolge da più di vent’anni, cresciuto anno dopo anno fino ad avere oggi una dimensione di tutto rispetto nel panorama nazionale. Un traguardo importante che integra turismo e sport, binomio vincente per la promozione di tutto il nostro territorio sul quale, come amministrazione, abbiamo sempre creduto e sul quale abbiamo investito impegno e risorse nell’ottica di un progetto di sviluppo concreto e a lungo termine, con significative ricadute economiche per le nostre attività produttive e capace di valorizzare le molteplici eccellenze del nostro territorio”.

“Una manifestazione sportiva ormai storica che è più di una gara che unisce straordinarie performance agonistiche alla bellezza della natura e alla festa che non vediamo l’ora di vivere e condividere con gli atleti ma anche con tutta la nostra comunità. Non possiamo che ringraziare l’ASD Maremola Triathlon – TriathlonPietra per l’organizzazione di questa iniziativa che, ancora una volta, coniuga sport, solidarietà e territorio e accogliamo con grande piacere tutti gli sportivi che si cimenteranno nel triathlon, augurando loro una bellissima esperienza e in bocca al lupo”, concludono De Vincenzi e Vignone.