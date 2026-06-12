Il 20 giugno torna la “Notte Bianca” di Loano: l’edizione 2026 interamente dedicata ai magici anni ’80

Loano. E’ in programma sabato 20 giugno l’edizione 2026 della “Notte Bianca”, la lunga maratona di divertimento promossa dal Comune di Loano in collaborazione con Vecchia Loano e Pro Loco Loano.

L’edizione 2026 sarà interamente dedicata ai magici anni ’80: la migliore musica dance del periodo, i protagonisti e l’atmosfera del decennio faranno da filo conduttore a tutte le iniziative in programma, tra concerti, intrattenimento e animazione.

Come sempre, l’elemento portante della manifestazione saranno gli esercizi commerciali ed i locali, che resteranno aperti fino a tarda sera e, a partire dal pomeriggio, proporranno originali punti di degustazione di street-food e tante occasioni di shopping grazie al “desbarassu” per le vie del centro storico.

Grande protagonista sarà la musica, con concerti ed esibizioni in diversi punti della città (Orto Maccagli, piazza Rocca e piazza Massena, ma non solo) a partire dalle 21.30. Ad esibirsi saranno, tra gli altri: i Vespusurdu (in corso Roma, all’altezza del monumento ai caduti); i Running Shadows (in piazza Rocca); Baolo Bortolotti (in via Ghilini); i Max Black (nei caruggetti orbi); i Progetto Festival (in piazza Palestro); il duo De Francesco (in corso Roma all’altezza del palmeto); i 4WD (in passeggiata); Viola Scanzo (in corso Roma).

Alle 22 prenderà il via il grande concerto gratuito (organizzato in collaborazione con Moon Agency srl) che costituisce il momento clou della “Notte Bianca”. Quest’anno sul palco di piazza Italia si esibiranno alcuni degli artisti simbolo degli anni ’80 come Cecilia Gayle, Gary Low, Los Locos, Ryan Paris e Tony Esposito, che interpreteranno i loro più grandi successi. Sarà una serata revival di alto livello degna dei migliori format televisivi.

L’accesso alla piazza, a partire dalle 20.45, sarà libero fino al raggiungimento della capienza massima.

Nel corso della serata verrà consegnata ai rappresentanti dei Bagni Marini la Bandiera Blu 2026.