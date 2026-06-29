Il 2 luglio Albenga celebra la Madonna di Pontelungo: tradizione, fede e comunità nel quartiere ingauno

Albenga si prepara a celebrare, giovedì 2 luglio, la tradizionale Festa della Madonna di Pontelungo, uno degli appuntamenti più sentiti dalla comunità ingauna, che ogni anno rinnova la devozione verso la Vergine ricordando il miracolo avvenuto nella notte del 2 luglio 1637.

Secondo la tradizione, una flotta di pirati tunisini e algerini si stava dirigendo verso Albenga con l’intento di assalire la città. Giunti però nelle vicinanze dell’abitato, i corsari credettero che gli albenganesi fossero stati avvertiti del loro arrivo e che fossero pronti a difendersi, decidendo così di invertire la rotta e allontanarsi. L’episodio fu attribuito alla protezione della Madonna, considerata da allora speciale custode e difesa della città.

Anche quest’anno Pontelungo ospiterà le celebrazioni religiose e i momenti di festa che coinvolgeranno cittadini e visitatori.

Il programma della giornata prevede, a partire dalle 14.30, la tradizionale fiera lungo Viale Pontelungo. Alle 18, nell’area esterna del Santuario, sarà celebrata la Santa Messa, cui seguirà la tradizionale processione. La serata proseguirà alle 21.30 con il concerto del Corpo Bandistico di Pontelungo e si concluderà alle 23 con lo spettacolo pirotecnico.

La Festa della Madonna di Pontelungo rappresenta un importante momento di devozione, memoria storica e identità cittadina, capace di unire fede, tradizione e partecipazione popolare in una delle ricorrenze più significative per la comunità albenganese.