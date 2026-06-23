I piccoli comuni dell’entroterra in visita al Parlamento Europeo

Savona. Una delegazione di amministratori locali dell’entroterra ligure è volata a Bruxelles per visitare il Parlamento europeo e stringere rapporti e sinergie con i rappresentanti del territorio in Europa.

Il gruppo, accolto dall’eurodeputata Isabella Tovaglieri (Lega), era composto dal vicesindaco di Testico Giorgio Sibelli e dai sindaci dell’Imperiese Fulvio Pezzuto (Pontedassio) Giancarlo Cacciò (Ranzo), Tullio Cha (Aquila d’Arroscia), Graziano Floccia (Mendatica).

Gli amministratori hanno potuto visitare il cuore delle istituzioni UE in occasione dei lavori delle commissioni parlamentari e confrontarsi con l’eurodeputata lombarda sulle sfide del territorio innescate dalle recenti politiche comunitarie in tema di energia, agricoltura e ambiente, che toccano da vicino l’entroterra ligure.

“Questi piccoli comuni custodiscono un patrimonio prezioso fatto di tradizioni, cultura del territorio e attività economiche che da generazioni si fondano sull’agricoltura e sull’allevamento – ha dichiarato Tovaglieri – Oggi queste comunità si trovano ad affrontare questioni cruciali per il loro futuro, dallo spopolamento alla carenza di servizi, fino alle crescenti difficoltà che gravano sulle aziende agricole e sugli allevatori, spesso schiacciati da costi elevati, eccessi burocratici e normative europee sempre più penalizzanti. L’Ue deve tornare a sostenere concretamente chi produce ricchezza e presidia il territorio, riconoscendo il valore strategico delle aree interne e delle loro filiere agroalimentari”.

“Come Lega – ha concluso l’europarlamentare – chiediamo meno burocrazia, regole più vicine alla realtà delle imprese agricole e maggiori investimenti per favorire lo sviluppo, la competitività e il ricambio generazionale.”