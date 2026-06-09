“I cambiamenti richiedono tempo, Savona è già una città turistica”: il sindaco Russo si racconta a IVG

Savona. Savona come un cantiere aperto, ma soprattutto come una città la cui identità è ancora in costruzione. È questa l’immagine che emerge nel nuovo episodio de “La Telefonata”, il podcast di IVG che riporta davanti ai microfoni il sindaco Marco Russo, già ospite quattro anni fa quando correva per la prima volta verso Palazzo Sisto.

Oggi la scena è diversa: Russo è il sindaco in carica, la seconda campagna elettorale sta per partire e la città sta vivendo una stagione di profonde trasformazioni. Con lui, a registrare l’episodio nell’ufficio del primo cittadino, chi scrive e il direttore di IVG Andrea Chiovelli per un confronto senza sconti, lungo e a tutto campo.

ASCOLTA “LA TELEFONATA” CON IL SINDACO DI SAVONA MARCO RUSSO

Dentro la nuova intervista c’è praticamente tutta Savona: quella che si sta ridisegnando tra cantieri e progetti strategici, e quella che ancora fatica a trovare una definizione chiara di sé. Il racconto del sindaco Russo parte proprio da qui, dall’obiettivo – mai nascosto – per un’identità cittadina da ricomporre dopo la fine della stagione industriale.

Poi il capitolo numeri: investimenti pubblici, opere in corso e interventi diffusi che stanno ridisegnando pezzi interi di città. Dal waterfront al centro storico, passando per scuole, impianti sportivi e spazi pubblici, Russo rivendica una trasformazione che – nelle sue parole – “Savona non aveva mai visto tutta insieme”.

Ma il confronto non resta mai sul piano celebrativo. Il podcast entra nei nodi più sensibili: pedonalizzazioni, differenziata, trasporto pubblico, gestione dei rifiuti e le inevitabili frizioni che accompagnano ogni cambiamento della vita dei cittadini. Temi che hanno diviso l’opinione pubblica e che il sindaco ha affrontato nel podcast tra autocritica e difesa delle scelte strategiche.

Ampio spazio anche ai rapporti istituzionali: Regione, Autorità Portuale e il peso di una provincia che si confronta costantemente con quel “genovacentrismo” dominante.

Nel mezzo, la Savona delle vocazioni: porto, università e turismo. Tre pilastri che, secondo il sindaco, stanno lentamente convergendo in un sistema unico. Anche qui, però, la fotografia è duplice: da un lato i numeri che crescono, dall’altro la necessità di una città ancora chiamata a riconoscersi davvero in queste trasformazioni.

La puntata completa de “La Telefonata” è ora disponibile su Spotify (clicca qui per ascoltarla). Prossimamente seguiranno altri articoli di approfondimento dei vari temi trattati nel corso del podcast.