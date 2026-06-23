Guasto al condizionatore, allarme per denso fumo al Circolo Nautico di Loano: intervengono vigili del fuoco e sanitari

Loano. Attimi di paura nella mattinata di oggi al Circolo Nautico di Loano per un principio di incendio.

L’allarme è scattato intorno alle 10.15, per il denso fumo visto fuoriuscire da un grosso condizionatore.

Stando alle prime informazioni sull’accaduto, si sarebbe trattato di un guasto ad una tubazione del gas che alimenta l’impianto.

Tanto spavento, ma alla fine la situazione è tornata alla normalità una volta completate le operazioni di messa in sicurezza.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i militi della Croce Rossa di Loano e il personale di Marina di Loano.

Secondo quanto appreso, due ragazzi sarebbero rimasti lievemente intossicati e hanno dovuto ricorrere alle cure del personale sanitario.