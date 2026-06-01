Vado Ligure. Grande successo per lo Screening gratuito del rischio cardiovascolare a Vado Ligure, con oltre 70 screening del rischio cardiovascolare offerti alla cittadinanza sabato 30 maggio, presso la Casa di Comunità di Vado.

L’evento è stato organizzato dall’Associazione Savonese Amici della Cardiologia del San Paolo insieme al Lions Club Vado Ligure – Quiliano “Vada Sabatia” e con il patrocinio del comune di Vado Ligure, con “l’obiettivo di promuovere la cultura della prevenzione cardiovascolare attraverso controlli gratuiti e accessibili a tutta la popolazione”.

Durante la mattinata, è stato possibile sottoporsi gratuitamente a diversi screening medici, tra cui: controllo della colesterolemia; misurazione della pressione arteriosa; controllo del peso corporeo; misurazione della glicemia.

Sulla base dei risultati ottenuti, i partecipanti hanno ricevuto una valutazione del rischio cardiovascolare, utile per individuare eventuali fattori di rischio e ricevere indicazioni orientate alla tutela della salute cardiologica.

Durante la manifestazione sono stati inoltre raccolti 300 euro, destinati per l’acquisto di un respiratore per l’ospedale San Paolo di Savona.

Attraverso campagne di sensibilizzazione e screening sul territorio, associazioni e volontari “intendono favorire una maggiore attenzione verso stili di vita sani e controlli periodici”.

Gli organizzatori vogliono “ringraziare la cittadinanza per la grandissima partecipazione ed il personale della Casa della Salute di Vado Ligure per la fattiva e concreta collaborazione”.