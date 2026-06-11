Grande successo per la 23° edizione del “Triathlon Olimpico Città di Pietra Ligure”

Pietra Ligure. Soddisfazione da parte degli organizzatori per la 23° edizione del “Triathlon Olimpico Città di Pietra Ligure”, che è tornato a far registrare un quasi sold-out, con 390 atleti schierati nella spettacolare zona cambio allestita sul lungomare cittadino, testimonianza del buon lavoro svolto negli ultimi anni dopo lo stop forzato imposto dalla pandemia e la sua onda lunga.

Una giornata dalle buone condizioni meteo senza però essere troppo calda, con il mare appena increspato da una leggera brezza, ha favorito il benessere e la performance degli atleti in gara.

Nella gara femminile la vittoria è andata alla forte imperiese Vittoria Bergamini, che infliggendo un consistente distacco a tutte le avversarie nella frazione natatoria, riusciva poi a controllare agevolmente la rimonta dell’ esperta valenzana Ilaria Zavanone (vincitrice della passata edizione e già più volte sul podio pietrese), che chiudeva al secondo posto con il miglior tempo nelle frazioni bici e corsa; sul gradino più basso del podio, nonostante una sfortunata caduta nella frazione bici si piazzava la giovane palermitana Bianca Terranova, superata dalla Zavanone solamente nell’ultima frazione.

Pertanto la classifica femminile risulta così composta:

1. VITTORIA BERGAMINI – RN IMPERIA RAINERI ‘57 – 2.31.49

2. ILARIA ZAVANONE _ WOMAN TRIATHLON – 2.39.49

3. BIANCA TERRANOVA – OLONA 1894 – 2.41.28.

In campo maschile si è invece imposto il lecchese Michele Bonacina, atleta di categoria Élite già campione del mondo, europeo ed italiano di triathlon cross, che nelle frazioni nuoto e bici accumulava un vantaggio sul compagno di squadra Marco Ratto, tale da poterne controllare il ritorno nella corsa; sul podio a sorpresa anche il piemontese Nicolò Simonigh, partito in seconda batteria ma autore di una solidissima prova in tutte le sue frazioni; pertanto la classifica maschile risulta così composta:

1. MICHELE BONACINA – VALDIGNE TRIATHLON – 2.07.09

2. MARCO RATTO – VALDIGNE TRIATHLON – 2.07.56

3. NICOLO’ SIMONIGH – GRANBIKE TRIATHLON – 2.11.02.

La gara valeva anche per l’assegnazione del titolo regionale su prova unica, ed i relativi campioni sono risultati:

• S1: LORENZO NASCA – SAVONA TRIATHLON

• S2: CHIARA SAGLIETTI – TRI GENOVA / SIMONE PELUFFO – SAVONA TRIATHLON

• S3: VITTORIA BERGAMINI – RN IMPERIA RAINERI / NICCOLO BONIFAZIO – RIVIERA TRIATHLON 1992

• S4: CLAUDIO STEFANINI – TRI GENOVA

• M1: FRANCESCA GASTALDI – SAVONA TRIATHLON / CRISTIANO SALERNO – RN IMPERIA RAINERI

• M2: CHIARA ZOPPI – PRO RECCO TRIATHLON / ANDREA BIANCUCCI – POL. MAREMOLA 1914

• M3: MARINA BIANCHI – SANREMO LIKE SWIM / DAVIDE AGNESE – PRO RECCO TRIATHLON

• M4: ORNELLA GHIARA – PRO RECCO TRIATHLON / PAOLO ERMELLINO – SAVONA TRIATHLON

• M5: ROBERTO COGORNO – PRO RECCO TRIATHLON

• M6: GAETANO TRIMARCHI – RIVIERA TRIATHLON 1992.

Unanimi sono stati i consensi manifestati da parte di tutti i concorrenti, sia per la tecnicità rilevata, sia per l’organizzazione che ha reso la manifestazione sicura e di alto livello; nutrita e calorosa la presenza del pubblico lungo tutto il percorso. Ancora una volta all’altezza l’organizzazione della Polisportiva Maremola 1914, grazie all’impegno di tutti i nostri addetti e di innumerevoli volontari, che hanno per un giorno colorato con le loro maglie rosa l’intero comprensorio pietrese.

Alcuni numeri:

– 4 Comuni interessati dai percorsi

– 5 ambulanze e 3 medici di gara

– oltre 100 volontari sul campo di gara uniti a 40 tesserati TRIATHLONPIETRA con coniugi e figli

– 1.150 maglie racer + crew

– 51,5 km percorsi

– 900 mt di dislivello +

– 305 transenne

– 100 birilli

– 3.000 bottigliette d’ acqua da 0,5 litri

– 2000 bicchieri

– pasta party per 500 persone

– 500 spugne

– 400 mt di striscioni.

“Doveroso un ringraziamento alla Regione Liguria, alla Provincia di Savona, ai Carabinieri, alla Polizia Stradale, alle Polizie Municipali ed alle Croci presenti nei vari paesi attraversati per aver ridotto al minimo i disagi per la popolazione, garantendo lo svolgimento della gara in tutta sicurezza – afferma il direttore di Gara Gianni Alliri -. Non vanno poi dimenticati la Guardia Costiera ed i bagni di Pietra Ligure che hanno collaborato fattivamente alla tranquillità ed alla sicurezza della frazione natatoria, già peraltro garantita dalle moto d’acqua di K42 Italia e dalle altre imbarcazioni presenti insieme anche alle unità cinofile di SICS Liguria; in ultimo – ma non per importanza – sentiamo il dovere di ringraziare l’amministrazione comunale di Pietra Ligure (il sindaco Luigi De Vincenzi e l’assessore allo Sport Michela Vignone in primis) per la collaborazione ed il supporto concesso che da sempre ci permette lo svolgimento della manifestazione” conclude.