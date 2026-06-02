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Grande successo per il VelaDay 2026 al Circolo Nautico del Finale

Ben 214 le iscrizioni all'evento

Grande successo per il VelaDay 2026 al Circolo Nautico del Finale
Grande successo per il VelaDay 2026 al Circolo Nautico del Finale
Grande successo per il VelaDay 2026 al Circolo Nautico del Finale
Grande successo per il VelaDay 2026 al Circolo Nautico del Finale Grande successo per il VelaDay 2026 al Circolo Nautico del Finale Grande successo per il VelaDay 2026 al Circolo Nautico del Finale

Finale Ligure. Dopo 3 giorni intensi (da domenica 31 maggio a martedì 2 giugno), si chiude un grande VelaDay per il C.N.d.F.

“Con 214 iscrizioni e relative uscite gratuite in mare e un grande apprezzamento del pubblico, siamo lieti di ringraziare tutti quelli che hanno permesso lo svolgimento di questa attività federale (Federazione Italiana Vela)” affermano gli organizzatori.

Oltre al personale del Circolo e i ragazzi della Squadra Agonistica, il Circolo ringrazia il Comune di Finale Ligure, Servizi di Riviera, Marina di Capo San Donato, il Bar del Porto e l’Associazione “Mare, Contorni & Dintorni” per il supporto logistico e nel batage pubblicitario.

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