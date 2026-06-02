Grande successo per il VelaDay 2026 al Circolo Nautico del Finale

Finale Ligure. Dopo 3 giorni intensi (da domenica 31 maggio a martedì 2 giugno), si chiude un grande VelaDay per il C.N.d.F.

“Con 214 iscrizioni e relative uscite gratuite in mare e un grande apprezzamento del pubblico, siamo lieti di ringraziare tutti quelli che hanno permesso lo svolgimento di questa attività federale (Federazione Italiana Vela)” affermano gli organizzatori.

Oltre al personale del Circolo e i ragazzi della Squadra Agonistica, il Circolo ringrazia il Comune di Finale Ligure, Servizi di Riviera, Marina di Capo San Donato, il Bar del Porto e l’Associazione “Mare, Contorni & Dintorni” per il supporto logistico e nel batage pubblicitario.