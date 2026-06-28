Grande partecipazione per l’inaugurazione di “Un mare di passi”: il centro storico di Borghetto si colora di creatività e collaborazione

Borghetto Santo Spirito. Grande partecipazione per l’inaugurazione di “Un mare di passi”: un progetto che ha saputo unire istituzioni, scuola e territorio in un’iniziativa capace di valorizzare il centro cittadino attraverso arte, natura e partecipazione.

Alla cerimonia, che si è svolta ieri (27 giugno) erano presenti il Sindaco Giancarlo Canepa, il Comandante della Stazione dei Carabinieri di Borghetto Santo Spirito Paolo Giordanengo, il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Val Varatella Andrea Rossato, il presidente Possemato con una delegazione della Croce Bianca, il vice sindaco Luca Angelucci, gli assessori Alessio D’Ascenzo e Celeste Lo Presti, il presidente del Consiglio comunale Veronica Ragazzo oltre, naturalmente, al consigliere delegato al verde pubblico Paolo Erre, le insegnanti, le maestre Daniela Corona e Erika Topia, gli alunni che hanno partecipato al progetto, in particolare Torraj Aislin e Aziz Hajar e il maestro ceramista Ferdinando Marchese che ha curato il laboratorio scolastico, premiato insieme alla sua cagnolina Athena e numerosi cittadini.

Il progetto, ideato e seguito dal Consigliere comunale delegato al Verde Pubblico Paolo Erre, ha visto una straordinaria sinergia tra il Comune e l’Istituto Comprensivo Val Varatella. Gli studenti, guidati dai loro insegnanti e dal maestro ceramista, hanno decorato la lunga passatoia blu che accompagna i visitatori lungo il percorso, realizzato i vasi artistici, decorato i bancali e creato il pannello in ceramica con la scritta “Un mare di passi”, collocato all’ingresso del percorso come simbolo dell’iniziativa.

Determinante è stato anche il lavoro degli operai comunali, che hanno realizzato le indicazioni direzionali in legno, installato gli allestimenti e provveduto alla posa della passatoia. Il Comune ha inoltre acquistato i grandi vasi ornamentali, mentre le piante che impreziosiscono il percorso sono state fornite dai Vivai Michelini di Borghetto Santo Spirito, contribuendo a rendere ancora più accogliente e suggestivo il centro storico.

Nel corso della cerimonia sono stati consegnati attestati e riconoscimenti a tutti coloro che, con impegno, passione e spirito di collaborazione, hanno contribuito alla realizzazione del progetto: agli alunni, alle insegnanti, al Dirigente Scolastico, al maestro ceramista, ai Vivai Michelini, agli operai comunali e a tutti i protagonisti di questa iniziativa condivisa.

L’amministrazione comunale esprime “il proprio più sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile la nascita di ‘Un mare di passi’, un percorso che non rappresenta soltanto un nuovo elemento di arredo urbano, ma un simbolo di comunità, di collaborazione tra istituzioni e scuola e dell’amore per il proprio territorio”.

“Un progetto destinato ad accogliere residenti e turisti, invitandoli a scoprire il centro storico attraverso un percorso fatto di colori, natura e creatività, nato dall’entusiasmo e dall’impegno delle nuove generazioni”.