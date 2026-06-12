Giugno carcarese: apre i battenti il Luna Park, viabilità modificata con una ztl temporanea

Carcare. Prendono il via questa sera, 12 giugno, i festeggiamenti di San Giovanni Battista con l’apertura del Luna Park in piazza Caravadossi, che sarà attivo fino a domenica 28. Tra le iniziative più attese il consueto spettacolo pirotecnico del 24 giugno, festa patronale, in programma alle ore 23.

Per ragioni di sicurezza, viste le nuove normative in materia, da quest’anno l’area che ospita le attrazioni sarà più blindata ed è stata istituita una zona a traffico limitato in Via Brigate Partigiane, Via Abba, Piazza Caravadossi, Piazza Marconi e strade limitrofe.

Nelle aree indicate saranno posizionati i cartelli temporanei con i divieti di sosta e le deviazioni specifiche. Potranno accedere all’area con veicoli e mezzi (per recarsi, ad esempio, all’ufficio postale o negli uffici comunali) soltanto i residenti e coloro che hanno attività commerciali o artigianali. Chi ha necessità specifiche e non può lasciare l’auto nei parcheggi al di fuori della zona indicata può rivolgersi alla Polizia locale fornendo il numero di targa, altrimenti potrebbe scattare una sanzione.

Inoltre, come consuetudine annuale, il mercato settimanale di mercoledì 17 e 24 giugno sarà allestito in via XXV Aprile.