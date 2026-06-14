Gioventù Nazionale Savona, primo congresso provinciale: Riccardo Boffa eletto presidente

Si è svolto oggi il primo congresso provinciale di Gioventù Nazionale della provincia di Savona, un appuntamento storico per il movimento giovanile di Fratelli d’Italia che, per la prima volta, si dota di una struttura organizzata a livello provinciale.

Al termine dei lavori congressuali sono stati eletti Riccardo Boffa come presidente provinciale e Davide Filippi come vicepresidente. Nel coordinamento provinciale entra inoltre Alexandra Allegri, assessore comunale di Andora, insieme a Carlotta Colombo.

A portare il proprio saluto istituzionale sono intervenuti il coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia, nella persone di Giuseppe Giordanella e il circolo Savo Oppidum Alpinum di Savona, nella persona di Cristina Ligotti, il Capogruppo regionale di Fratelli d’Italia Rocco Invernizzi, l’onorevole Matteo Rosso, coordinatore regionale del partito, la senatrice Paola Ambrogio, commissario provinciale di Fratelli d’Italia, e il senatore Gianni Berrino, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Imperia.

Presenti anche numerosi rappresentanti del movimento giovanile a livello nazionale e regionale, tra cui Andrea Cacciavillani dell’esecutivo nazionale di Gioventù Nazionale, Tommaso Pinazzi coordinatore regionale di GN, Domenico Carbone, presidente del congresso, sindaco di San Costanzo e presidente di ANCI Giovani, e Riccardo Ponzio, presidente nazionale di Azione Studentesca.

Al congresso hanno inoltre partecipato i rappresentanti dei circoli territoriali della provincia di Savona, a conferma di un partito sempre più radicato e presente sul territorio.

“La nascita del primo coordinamento provinciale di Gioventù Nazionale nel Savonese rappresenta una bellissima notizia per tutto il nostro partito – dichiara Rocco Invernizzi –. Vedere tanti ragazzi impegnarsi con entusiasmo, passione e spirito di servizio dimostra che esiste una nuova generazione pronta a mettersi in gioco per il proprio territorio e per il futuro della nostra nazione”.

L’onorevole Matteo Rosso, coordinatore regionale, il senatore Paola Ambrogio, commissario provinciale e il senatore Gianni Berrino, coordinatore della provincia di Imperia, augurano a Riccardo Boffa, Davide Filippi, Alexandra Allegri e a tutti i componenti del coordinamento i loro migliori auguri di buon lavoro: “Fratelli d’Italia continua a crescere perché investe sulle persone, valorizza le energie migliori e costruisce una classe dirigente preparata e vicina ai cittadini. Il coinvolgimento dei giovani è una delle sfide più importanti che abbiamo davanti e oggi il Savonese ha dato una risposta concreta e incoraggiante”.

“La costituzione del primo circolo provinciale di Gioventù Nazionale rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di crescita e consolidamento di Fratelli d’Italia in provincia di Savona, confermando la vitalità di un movimento che continua ad attrarre nuove energie e nuove generazioni impegnate nella vita pubblica e amministrativa del territorio” conclude.