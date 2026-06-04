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Tragedia

Giovane trovato morto sui binari, disagi alla circolazione dei treni in Liguria

Il corpo è stato rinvenuto alle 5 del mattino ma nessun treno si è fermato, indagano i carabinieri e la Polfer

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Liguria. Un giovane è stato trovato morto sui binari a Riva Trigoso, investito da un treno. La scoperta è avvenuta intorno alle 5 del mattino.

La circolazione ferroviaria è stata interrotta e ripristinata alle 6.10 dopo il nullaosta arrivato dalla Polfer. Si registrano ritardi di circa 40 minuti sulla linea Genova-La Spezia, ma la situazione sta tornando gradualmente alla normalità.

Da quanto si apprende i familiari avevano denunciato la scomparsa del giovane, tanto che vigili del fuoco e volontari avevano iniziato le ricerche.

Le indagini sono affidate ai carabinieri di Sestri Levante e alla polizia ferroviaria. Si sta cercando di individuare il treno che ha investito il giovane dato che nessun convoglio si è fermato, probabilmente perché il macchinista non si è accorto dell’accaduto.

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