Giovane trovato morto sui binari, disagi alla circolazione dei treni in Liguria

Liguria. Un giovane è stato trovato morto sui binari a Riva Trigoso, investito da un treno. La scoperta è avvenuta intorno alle 5 del mattino.

La circolazione ferroviaria è stata interrotta e ripristinata alle 6.10 dopo il nullaosta arrivato dalla Polfer. Si registrano ritardi di circa 40 minuti sulla linea Genova-La Spezia, ma la situazione sta tornando gradualmente alla normalità.

Da quanto si apprende i familiari avevano denunciato la scomparsa del giovane, tanto che vigili del fuoco e volontari avevano iniziato le ricerche.

Le indagini sono affidate ai carabinieri di Sestri Levante e alla polizia ferroviaria. Si sta cercando di individuare il treno che ha investito il giovane dato che nessun convoglio si è fermato, probabilmente perché il macchinista non si è accorto dell’accaduto.