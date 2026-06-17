Giornata del donatore di sangue, all’Avis comunale di Loano raccolte 21 sacche

Loano. Positivo il bilancio della giornata di raccolta di sangue promossa dall’Avis Comunale di Loano in occasione della “Giornata del donatore di sangue” che si è celebrata in tutto il mondo domenica 14 giugno.

La sezione loanese dell’associazione ha promosso, nella sede di via Stella, la consueta di giornata di donazioni, quest’anno arricchita di una novità: per rendere la raccolta speciale e ringraziare i volontari per il loro gesto di solidarietà, a tutti loro è stato regalato un gelato offerto dallo Yoyogurt Club di Loano, che per l’occasione ha creato il gusto “Rosso Avis”.

Nel corso della giornata sono stati raccolti complessivamente 21 sacche di sangue e sono state rilasciate due certificazioni di idoneità per altrettanti nuovi donatori.