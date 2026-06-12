Giornata del donatore di sangue, a Loano la solidarietà ha un gusto speciale: offerto un gelato a tutti i donatori

Loano. Anche l’Avis comunale di Loano parteciperà alla “Giornata del donatore di sangue” che si celebra in tutto il mondo domenica 14 gennaio.

La sezione loanese dell’associazione promuove, nella sede di via Stella, la consueta di giornata di donazioni, quest’anno arricchita di una novità: per rendere la raccolta speciale e ringraziare i volontari per il loro gesto di solidarietà, a tutti loro verrà regalato un gelato offerto dallo Yoyogurt Club di Loano.

“Il motto della Giornata sarà ‘A Loano la solidarietà ha un gusto speciale’ e per l’occasione gli amici di Yoyogurt Club hanno creato il gusto ‘Rosso Avis’. Vogliamo sottolineare ancora una volta l’importanza della solidarietà e della scelta etica e volontaria della donazione di sangue e plasma. Il tema della solidarietà è quello che emerge anche dallo slogan ufficiale della campagna di quest’anno del World Blood Donor Day lanciata nei giorni scorsi dall’Organizzazione mondiale della sanità: ‘One Drop of Humanity. Give Blood. Save Lives’ (in italiano ‘Una goccia di umanità. Dona il sangue. Salva vite’), che pone l’umanità al centro di ogni donazione di sangue, suggerendo che ogni atto è portatore di compassione, solidarietà e cura per il prossimo”.

“Desideriamo ringraziare tutti i donatori che verranno a donare il 14 giugno ed inoltre un grandissimo grazie anche a Marco Iacobbe, titolare dello Yoyogurt Club che ci ha sostenuto in questa iniziativa”.

Per informazioni è possibile contattare il numero 340.120.0738.