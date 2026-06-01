Domenica 24 maggio a Loano si è svolta l’ultima gara del campionato regionale Uisp di acrobatica con combinazioni, alla quale la Polisportiva Agi ha partecipato con numerose atlete, portandole tutte sul podio.

Un finale di stagione molto positivo che rappresenta la crescita e i miglioramenti delle ginnaste della squadra albenganese, allenate dalle istruttrici Annamaria Tricomi ed Eva Verus.

Nella 1ª categoria duo Junior, buon esordio per Mia Tomasi con Sofia Spatti. Le due ginnaste si esibiscono anche in trio con Diletta Munari e ottengono la medaglia d’argento.

Per la 3ª categoria duo Junior, podio tutto Polisportiva: terzo posto per Anxhela Cela e Fjona Samurri, secondo per Sveva Munari con Vittoria Marri e primo posto per Eranda Spahiu e Vittoria Marri. Buona prestazione anche per le compagne Miriam Yassine e Giulia Bollorino che si fermano a pochi centesimi dal podio. Quest’ultime si rifanno nell’esecuzione del trio con Eranda Spahiu conquistando un meritato bronzo.

Le seguono le compagne, al loro debutto in trio, Sveva Munari, Anxhela Cela e Fjona Samurri.

Bronzo anche nella 3ª categoria duo Senior con Vittoria Burastero e Giulia Nan.

Per il 3° livello trio appoggini, confermano l’oro Miriam Yassine, Giulia Bollorino e Sveva Munari. Ottengono invece la medaglia d’argento Vittoria Marri, Anxhela Cela e Fjona Samurri.

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Ginnastica acrobatica, la Polisportiva Agi al campionato regionale Uisp

Soddisfazione anche dal quarto livello appoggini con l’argento nel duo di Margherita Caracciolo ed Elisa Burastero e l’oro nel singolo di Celeste Rega. Quest’ultima sale nuovamente sul gradino più alto del podio con la compagna Margherita Caracciolo per la loro esibizione nella 4ª categoria.

Infine per il programma non competitivo, nella categoria Pulcine riservata alle più piccole, esordio ed emozione per le coppie Veronica Marri con Giorgia Pisà e le sorelle Aurora ed Anita Gastaldi, tutte in fascia Oro.

Per la tappa di Loano del campionato si sono aggiunte anche le ginnaste della nuova sezione di Albenga della Polisportiva Agi, allenate da Nadia Ferrando. Ottime prestazioni anche per loro che ottengono un oro negli appoggini 4° livello duo con Sofia Franzin Gazzo e Maddalena Ceriotti e un primo posto anche negli appoggini 2°livello singolo con Greta Vullo. Anche le coppie più piccole, categoria Pulcine, formate da Zirano/Piangiolino e Rivarolo/Minuto Semeria si sono piazzate in fascia Oro.

Grande soddisfazione sia da parte delle istruttrici che della dirigenza per gli ottimi risultati ottenuti, buon auspicio per i prossimi campionati italiani Uisp che si terranno dal 31 maggio al 2 giugno a La Spezia.