Gianni Alemanno scarcerato, Marabello: “Presto lo ospiteremo a Ceriale insieme a Vannacci”

Ceriale. “Gianni Alemanno, ex ministro e sindaco di Roma nonché fondatore del movimento politico Indipendenza, è tornato finalmente libero dopo aver scontato ingiustamente una pena di un anno e sei mesi per traffico illecito di influenze. Dico ingiustamente perché questo reato è stato derubricato, ossia svuotato di significato dalla Corte Costituzionale quando Alemanno era già detenuto nel carcere romano di Rebibbia il che potrebbe far pensare a una condanna politica”. Lo dichiara Fabrizio Marabello, ex dirigente di Indipendenza e suo portavoce in Liguria.

“Ieri mattina ad attenderlo fuori dai cancelli del penitenziario insieme a centinaia di amici e militanti della destra sociale provenienti da tutta Italia, c’ero anch’io ed è stata un’emozione indescrivibile – prosegue Marabello che attualmente è il referente del circolo di Futuro Nazionale – Come è noto Indipendenza è recentemente confluito nel partito del generale e parlamentare europeo Roberto Vannacci entrando a far parte della fase costituente che si è svolta a Roma il 13 e 14 giugno”.

“Alemanno venne in Liguria in due occasioni: nel 2023 per presentare il suo libro ‘Fermare la guerra. L’Italia protagonista per la pace in Europa’ (una forte critica alla linea atlantista adottata dal governo italiano in merito al conflitto in Ucraina) e in occasione della campagna elettorale per le elezioni regionali del 2024 in cui ero stato candidato da Alemanno come consigliere risultando il più votato della lista nella circoscrizione di Savona e provincia”.

“Presto ospiteremo Gianni Alemanno a Ceriale per la presentazione di un altro suo volume scritto fra le mura della sua cella dal titolo ‘L’emergenza negata. Il collasso delle carceri italiane’, un’opera realizzata a quattro mani con Fabio Falbo (noto come lo ‘scrivano di Rebibbia’) e con il contributo di altri ristretti del braccio G8 del carcere di Rebibbia. Per l’occasione inviteremo anche il generale Vannacci” conclude Marabello.