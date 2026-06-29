Gianantonio Cerruti (Varazze Domani): “Degrado e pericolosità tra via Nino Bixio e via 24 Aprile”

Varazze. “Degrado e pericolosità lungo strada nel tratto tra le vie Nino Bixio e via XXIV Aprile”. Lo segnala al Comune Gianantonio Cerruti, consigliere nei banchi dell’opposizione di Varazze Domani.
“Grave situazione del fondo stradale”, dice Cerruti, che scatta foto “facendo presente che è almeno dal 2007 che non si effettuano interventi di rifacimento del manto stradale”.
Cerruti elenca le criticità come “l’abbassamento del manto stradale in piena curva nella zona di San Domenico, causato dal cedimento del materiale di riempimento dello dello scavo infrastrutturale, in quanto non eseguito a regola d’arte”. Poi “presenza di abbassamento del manto stradale con buca per di abbassamento del manto stradale e di degrado del tappeto di
usura in via Nino Bixio. Fessurazioni diffuse del manto stradale con crescita di essenze erbose in via 24 Aprile. Fessurazioni diffuse del manto stradale e mancanza di tappetino di
usura in via 24 Aprile”.
L’elenco di Cerruti continua: “Fessurazioni diffuse del manto stradale con principi di distacco del tappetino di usura in via 24 Aprile. Presenza, sempre nella via, di archetti parapedonali in pessimo stato conservativo. Buche a seguito di ripristini di chiusini. Numerosi pali di illuminazione stradale in disuso e degrado, in quanto – specifica il consigliere di Varazze Domani – mai rimossi a seguito della realizzazione del nuovo impianto sul lato opposto della carreggiata stradale. Abbassamento del manto stradale in via 24 Aprile, causato dal cedimento del materiale di riempimento in quanto non eseguito a regola d’arte. Fessurazioni a causa del cedimento del materiale di riempimento e della vetustà del manto stradale”.